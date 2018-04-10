Правительство ищет меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США
Правительство ищет меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США. Как пишет газета «Коммерсант», самые серьёзные проблемы, вероятно, будут у обременённого долларовыми кредитами «Русала» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компании получила запрет на экспорт алюминия в США и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны. Юристы отмечают, что предприятия Евросоюза, на который приходится 45% поставок «Русала», могут торговать с компанией, но это стало рискованным бизнесом.
Источники газеты в инвесткомпаниях считают, что обещанная господдержка может включать целый ряд мер. Прежде всего, рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках и перевод долларовых кредитов в другие валюты. Также государство должно будет поддержать «Русал» в случае временного снижения производства и возможного ухода в простой части сотрудников, отмечает газета.
Комментарии2
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vladk 10 апреля 2018 | 05:16
А зачем искать? Вон пенсы есть.
begly_ 10 апреля 2018 | 05:17
Сократить пенсии и расходы на здравоохранение в первую очередь.