Правительство ищет меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США. Как пишет газета «Коммерсант», самые серьёзные проблемы, вероятно, будут у обременённого долларовыми кредитами «Русала» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компании получила запрет на экспорт алюминия в США и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны. Юристы отмечают, что предприятия Евросоюза, на который приходится 45% поставок «Русала», могут торговать с компанией, но это стало рискованным бизнесом.

Источники газеты в инвесткомпаниях считают, что обещанная господдержка может включать целый ряд мер. Прежде всего, рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках и перевод долларовых кредитов в другие валюты. Также государство должно будет поддержать «Русал» в случае временного снижения производства и возможного ухода в простой части сотрудников, отмечает газета.