Акции «Русала» продолжают дешеветь при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже
В первые минуты операций они потеряли в стоимости около 9%, сообщает со ссылкой на данные торгов агентство ТАСС. В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50%. Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательство после введения санкций со стороны США.
Комментарии2
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aroswen 10 апреля 2018 | 05:07
это прекрасно! доктор пришёл бугага
ha12raz 10 апреля 2018 | 05:15
Интересно, патриоты переживают, что вор получает наказание ?