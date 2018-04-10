Акции «Русала» продолжают дешеветь при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже

В первые минуты операций они потеряли в стоимости около 9%, сообщает со ссылкой на данные торгов агентство ТАСС. В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50%. Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательство после введения санкций со стороны США.