Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг признал личную вину в утечке персональных данных пользователей
Показания миллиардера опубликовал комитет Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле. Цукерберг также признал, что функционал соцсети мог использоваться для таких целей, как распространение ложной информации, разжигание ненависти, иностранное вмешательство в выборы.
Сегодня Цукерберг должен выступить в Конгрессе США по поводу того, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать данные пользователей фейсбука и использовать сведения в политической рекламе.
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