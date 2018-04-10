Сегодня определятся первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Два ответных матча ¼ финала пройдут в Риме и Манчестере. Перед итальянской «Ромой» и английским «Манчестер Сити» стоит задача отыграть в домашних встречах по три мяча. Неделю назад «Рома» уступила испанской «Барселоне» 1:4, «Манчестер Сити» был разгромлен другим английским клубом – «Ливерпулем» 0:3.