Сегодня определятся первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов
Два ответных матча ¼ финала пройдут в Риме и Манчестере. Перед итальянской «Ромой» и английским «Манчестер Сити» стоит задача отыграть в домашних встречах по три мяча. Неделю назад «Рома» уступила испанской «Барселоне» 1:4, «Манчестер Сити» был разгромлен другим английским клубом – «Ливерпулем» 0:3.
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