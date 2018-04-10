Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии

Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. В прошлом году Соединённые штаты использовали «Томагавки» для удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возложил на режим Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что очень скоро объявит об ответных мерах на недавнюю химическую атаку в сирийском городе Дума. Москва называет сообщения о химической атаке в Думе не подтверждёнными и уверяет, что российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в этом городе.