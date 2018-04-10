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04:03, 10 апреля 2018

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии

Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. В прошлом году Соединённые штаты использовали «Томагавки» для удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возложил на режим Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что очень скоро объявит об ответных мерах на недавнюю химическую атаку в сирийском городе Дума. Москва называет сообщения о химической атаке в Думе не  подтверждёнными и уверяет, что российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в этом городе.

Комментарии

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begly_ 10 апреля 2018 | 04:08

Где заградотряд портянок?, спят в оглоблях а суверенитет Сирии в опасности.

rktq 10 апреля 2018 | 04:45



"Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что очень скоро объявит об ответных мерах."
Повторяется Дональд... Как то уже заявлял о своей решительности Кима на место поставить.. Получил по носу, отстал.. На переговоры согласился..

begly_ 10 апреля 2018 | 04:51

rktq:

А разве Ким уже применил против России химическое оружие? Вот когда Ким нанесет ядерный удар по Владивостоку, тогда США и вступятся за Россию.

rktq 10 апреля 2018 | 05:17

begly_: Молодец, мил человек, пасху празднуют неделю..
Только не забывай закусывать.. Хорошо!

stanislav1975 10 апреля 2018 | 04:11

Я че-то забыл - при вспышке лечь на землю ногами ко взрыву или головой?

begly_ 10 апреля 2018 | 04:16

stanislav1975:

Конечно головой, чтобы долго ни мучиться.

aroswen 10 апреля 2018 | 04:25

begly_:

а если в голове негорючая вата?

begly_ 10 апреля 2018 | 04:27

aroswen:

Тогда ногами к взрыву, а вата для подушки под задницу пригодится.

vbgolub 10 апреля 2018 | 04:26

Что мы там Сирии забыли? "Не ну нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна" - бывало мы так пели в 50-е годы.

(комментарий скрыт)

begly_ 10 апреля 2018 | 04:32

vbgolub:

Мы и сейчас так поем., но поступаем иначе.

alle_op 10 апреля 2018 | 05:00

stanislav1975: Если увидел вспышку, то ложиться надо в гроб, стороны уже не имеют значения.

vise1 10 апреля 2018 | 04:33

... американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии .

Пли !

sergirusso 10 апреля 2018 | 04:37

Не забудем, не простим! За Асада отомстим! Голым задом на ежика сядем всем Воронежем!

qdrya 10 апреля 2018 | 04:43

тут уже все прозрачно как стеклышко: Россия виновата во всем. А уж Сирия - с самого основания. Никого уже не волнует, что Асаду это нужно в последнюю очередь. И Трамп будет делать вид, что верит в химатаку Асада . Главное. чтобы повод был пульнуть.

А нашим ничего не остается, как срочно системы С-300\400 завозить в Сирию, иначе у амеров Томагавков тьма, собьем десятки, а сотни разнесут Дамаск под корень. И ничего с этим не поделаешь - силы слишком неравны.

qdrya 10 апреля 2018 | 04:45

политика - грязное дело. У США богатый опыт "химических" атак, еще с пробирки на трибуне ООН.

qdrya 10 апреля 2018 | 04:48

Россия в данной ситуации в любом случае будет проигравшей. А причина - ОДНА: надо было не идиотскую гибридную войну в Донбассе вести, а НА ВЕСЬ СВЕТ ОБВИНИТЬ Киев в фашизме , не признавать ублюдков наци властью на Украине и ввести ОФИЦИАЛЬНО свои войска в Донбасс. Как это делает Эрдоган - и никто и не пикнет. Путин.... блин, тяжкое помрачение мозгов КГБшным прошлым. Вот и результат - его имеют его же методами. Враньем - тотальным.

qdrya 10 апреля 2018 | 04:57

Сирия - это Украина наизнанку.

begly_ 10 апреля 2018 | 04:54

qdrya:

Пробирка была, а Саддама нету. Асад есть, пока пробирки нету.

qdrya 10 апреля 2018 | 05:00

на самом деле, Трампа сейчас может остановить только угроза ядерной войны. Северокорейцев он испугался. Что сделает Генштаб РФ, чтобы до Трампа дошло, что Россия не КНДР, а чуть-чуть страшнее?

emoss 10 апреля 2018 | 04:51

ПО поводу намечающегося салюта в Сирии депутаты уже запланировали банкет в госдуме ? Надеюсь, с шампанским?

begly_ 10 апреля 2018 | 05:03

emoss:

Чеченцы из золотых пистолетов салютовать будут не только в Думе, но и в гостиницах Москвы.

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 04:58

Что-то нашего всемогущего Вождя не слышно....

alle_op 10 апреля 2018 | 05:06

opiatnovyi63: Да вылезет вождюк, опять свой бред за весь народ прооракулед. Непогрешимый...

emoss 10 апреля 2018 | 04:58

100 лет назад залп из Авроры положил начало диктаторскому режиму в России.
Через день -два американский эсминец , если Трамп проявит решимость,может положить конец паханату.
Ответить режим побоится, потому что в США находится все «нажитое непосильным трудом», а также детишки, жены, собачки и любимые виноградники.

us101 10 апреля 2018 | 05:18

Путин под личные гарантии о ликвидации хим-оружия в Сирии, уговорил международное сообщество временно(!) не трогать АльАссада. Зазомбированным жителям России, кому перезагружают память каждые пол года, советую полистать историю этих событий за пределами РуНета.
Ни Путин, ни АльАссад больше ситуацию не контролируют. Как и в России, так и в Сирии, идут личные разборки локальных князьков. Думаю Путин знает что второй раз его слушать не будут.

Если так и далее пойдёт, то скоро глядишь и в России Тамбовские с Малышевскими переругаются и пойдут травить друг-друга "новичками".

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