Посольство России в Лондоне направило очередную ноту в британский МИД
На этот раз дипломаты просят подтвердить или опровергнуть версию отравления бывшего полковника ГРУ, которая появилась в английских СМИ. Посольство интересует, действительно ли Лондон, считает, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом без цвета и запаха, нанесённым российскими агентами на ручку входной двери. Такую версию со ссылкой на закрытый брифинг британских служб безопасности, на днях привела газета «Mail on Sunday».
Комментарии4
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vladimirbelarus 10 апреля 2018 | 03:35
Мало кто знает, что если на аккордеоне последовательно сыграть все ноты протеста, которые российский МИД заявлял британскому послу, то получится «Мурка».
eniro 10 апреля 2018 | 03:38
Да скажите, уж. Им же самим интересно.
com30 10 апреля 2018 | 03:41
//направило очередную ноту //
Ноту отправили До, ноты Фа-соль?
Фасоль была в баночке фирмы "Новичок", совхоза Шиханы?
А ноту требующую отдать кремлю ту самую дверную ручку и самого Скрипаля к ней, что бы уже на верняка прикончить, не отправляли?
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 03:48
Ходят ли отравленные газом отец и дочь в туалет по малому или одновременно по малому и большому!