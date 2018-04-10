На российских заправках снова дорожает топливо
Об этом пишет газета «Ведомости». Так, например, в Москве за последнюю неделю дизельное топливо подорожало на 15 копеек, чуть меньше выросла цена на 92 и 95 бензин. Стоимость увеличилась на большинстве АЗС.
Издание отмечает, что причина — в снижении предложения бензина на рынке и в росте акцизов.
Комментарии1
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eniro 10 апреля 2018 | 03:42
Вот никогда бы не подумал, какая тут связь: экономика падает, а цены растут. И с чего бы это?