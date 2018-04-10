Расширение американских санкций спровоцировало распродажу активов на российском финансовом рынке

По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,5 – 4%, пишет газета «Коммерсант». Изщдание отмечает, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в начале марта 2014 года. Тогда новость о проведении референдума о присоединении Крыма к России иностранные инвесторы восприняли как сигнал для распродажи рублёвых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран.

О новых санкциях в отношении российских олигархов Минфин США объявил в конце прошлой недели.