Сотрудники ФБР провели обыск у юриста Дональда Трампа Майкла Коэна

Его представитель сообщил газете The New York Times, что обыск отчасти связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. У Коэна изъяты переписка с Дональдом Трампом и другими клиентами, а также документы, связанные с порноактрисой Сторми Дэниел. Ранее стало известно, что порноактриса заключила с Коэном соглашение, запрещающее ей разглашать информацию о её сексуальной связи с Трампом. Юрист говорил, что заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов из личных средств.