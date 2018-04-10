Сотрудники ФБР провели обыск у юриста Дональда Трампа Майкла Коэна
Его представитель сообщил газете The New York Times, что обыск отчасти связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. У Коэна изъяты переписка с Дональдом Трампом и другими клиентами, а также документы, связанные с порноактрисой Сторми Дэниел. Ранее стало известно, что порноактриса заключила с Коэном соглашение, запрещающее ей разглашать информацию о её сексуальной связи с Трампом. Юрист говорил, что заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов из личных средств.
Комментарии4
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tks 10 апреля 2018 | 03:22
Беги, Коэн, беги!!
idshoohov 10 апреля 2018 | 03:25
tks:
Неизвестно, дойдёт ли дело до суда, но почему то верю, что Трамп через адвоката заплатил порноактрисе, как верю и тому, что чекисты отравили Скрипаля. Верю потому, что такая репутация у этих людей.
tks 10 апреля 2018 | 03:30
idshoohov: Полностью здесь с Вами солидарен... )))
sjuzanna 10 апреля 2018 | 03:48
А не брат ли он "нашего друга" Ариеля Коэна, что не вылезает из Москвы?