Z Архив новостей новости
5 15 6 1080
03:03, 10 апреля 2018

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в шантаже России и Сирии

По мнению российского представителя, Вашингтон вместе с союзниками также занимается клеветой, оскорблениями и угрозами. Об этом Небензя сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом химической атаке в сирийском городе Дума. В свою очередь, представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия. Он также выступил с обвинениями в адрес США.

Постпред Соединённых штатов Никки Хейли заявила, что за атакой должен последовать ответ, и если Совбез не примет таких мер, Вашингтон будет действовать в одиночку. Она обвинила Москву в пособничестве сирийским властям и добавила, что (цитата) «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв».

Голосования по какому-либо документу не было. Участникам предложили продолжить обсуждение вопроса в рамках неформальных консультаций.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

peresvet73 10 апреля 2018 | 03:11

Небензя, какая-то?! Что она там делает?!

fashist_putin 10 апреля 2018 | 03:18



Путин - международный террорист-убийца, сбивающий пассажирские самолёты и применяющий хим оружие для своих террористических атак

Должен ответить перед Международным Трибуналом

idshoohov 10 апреля 2018 | 03:35

fashist_putin
"представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия:"
То есть отравление было, но не сирийским химическим оружием
Так чьим химическим оружием было произведено отравление?

fashist_putin 10 апреля 2018 | 03:43

idshoohov: Так чьим химическим оружием было произведено отравление?

Путин остатки из Солбери прислал, тем же самолётом МИД, на котором Лавров кокаин перевозит

begly_ 10 апреля 2018 | 03:48

idshoohov:

Умничка ВЫ! На этом и настаивает Лавров, что надобно во всем разобраться! Вам нужно было в ООН выступить а не этому Небензе.

igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 03:44

peresvet73: в 'лучших традициях' совка нёс брёд , не ответивши ни одним фактом против предъявленных обвинений! Одна демагогия и 'все козлы', а путин весь в белом!

tks 10 апреля 2018 | 03:18

"Вид изображения жертв" это как?? Жертва либо есть, либо её нет, а видимость изображения это трэшевый оксюморон какой то...

"Обвинение в зеркале" - повиальная бабка путизма.

tks 10 апреля 2018 | 03:20

tks: повивальная бабка ))) повитуха путизма то бишь ))) это т9 всё, проклятый!

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 03:23

Одна говорильня ..Нет чтобы разбомбить дворцы и висячие сады мясника асада и его многочисленного клана!

fashist_putin 10 апреля 2018 | 03:26

opiatnovyi63:

Согласен.

Самый эффективный вариант - ипануть по даче Ассада (лучше - химической бомбой, чтоб портянки обслуживающие этого мясника, далеко не убежали)

avorozhev Александр Ворожев 10 апреля 2018 | 03:24

Оно, нЕбензя, просто 3,14 здобол...

begly_ 10 апреля 2018 | 03:34

Ну шо там у хохлов?!

salut__521 10 апреля 2018 | 03:37

По-моему, совбезникам пора Небензю отнебензить...

begly_ 10 апреля 2018 | 03:43

salut__521:

Низьзя., он российский Небензя. Небензя там словоблудил, что понять ни чо нельзя.

alger 10 апреля 2018 | 03:44

salut__521: а мне кажется пора вводить звания - заслуженый Пургоносец 1 2 и 3 степени и кавалер всех степеней

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6125 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7530 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Факт применения зарина или хлора в сирийском городе думе не подтвержден — Небензя Об этом на совете безопасности ООН заявил российский пост постпред Василий Небензя

5 165 6 7872
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 103 6 7804 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 109 6 10197 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 17285 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30721 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Россияне, выехавшие в Великобританию, незаконно вывезли до 5-ти триллионов рублей Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной

5 63 6 6280
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14382 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 96 6 10129 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 103 6 10862 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11017 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10775 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Новости

Мэр Москвы отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией Это произошло одновременно с началом весеннего призыва…

5 61 6 6974
Новости

Акции российских энергетических и металлургических компаний падают во всем мире Больше всего падение на лондонской бирже затронуло акции принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ — более 40%

5 102 6 11849
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 297 6 35706 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Ракетный удар нанесен по военной авиабазе в Сирии Это сообщают информагентства «Франс Пресс» и сирийское САНА

5 28 6 31241
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 185219 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 69 6 19022 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 315135 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 165 6 170926 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6875167
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3397146

Сегодня в эфире