Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в шантаже России и Сирии
По мнению российского представителя, Вашингтон вместе с союзниками также занимается клеветой, оскорблениями и угрозами. Об этом Небензя сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом химической атаке в сирийском городе Дума. В свою очередь, представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия. Он также выступил с обвинениями в адрес США.
Постпред Соединённых штатов Никки Хейли заявила, что за атакой должен последовать ответ, и если Совбез не примет таких мер, Вашингтон будет действовать в одиночку. Она обвинила Москву в пособничестве сирийским властям и добавила, что (цитата) «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв».
Голосования по какому-либо документу не было. Участникам предложили продолжить обсуждение вопроса в рамках неформальных консультаций.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
peresvet73 10 апреля 2018 | 03:11
Небензя, какая-то?! Что она там делает?!
fashist_putin 10 апреля 2018 | 03:18
Путин - международный террорист-убийца, сбивающий пассажирские самолёты и применяющий хим оружие для своих террористических атак
Должен ответить перед Международным Трибуналом
idshoohov 10 апреля 2018 | 03:35
fashist_putin
"представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия:"
То есть отравление было, но не сирийским химическим оружием
Так чьим химическим оружием было произведено отравление?
fashist_putin 10 апреля 2018 | 03:43
idshoohov: Так чьим химическим оружием было произведено отравление?
Путин остатки из Солбери прислал, тем же самолётом МИД, на котором Лавров кокаин перевозит
begly_ 10 апреля 2018 | 03:48
idshoohov:
Умничка ВЫ! На этом и настаивает Лавров, что надобно во всем разобраться! Вам нужно было в ООН выступить а не этому Небензе.
igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 03:44
peresvet73: в 'лучших традициях' совка нёс брёд , не ответивши ни одним фактом против предъявленных обвинений! Одна демагогия и 'все козлы', а путин весь в белом!
tks 10 апреля 2018 | 03:18
"Вид изображения жертв" это как?? Жертва либо есть, либо её нет, а видимость изображения это трэшевый оксюморон какой то...
"Обвинение в зеркале" - повиальная бабка путизма.
tks 10 апреля 2018 | 03:20
tks: повивальная бабка ))) повитуха путизма то бишь ))) это т9 всё, проклятый!
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 03:23
Одна говорильня ..Нет чтобы разбомбить дворцы и висячие сады мясника асада и его многочисленного клана!
fashist_putin 10 апреля 2018 | 03:26
opiatnovyi63:
Согласен.
Самый эффективный вариант - ипануть по даче Ассада (лучше - химической бомбой, чтоб портянки обслуживающие этого мясника, далеко не убежали)
avorozhev Александр Ворожев 10 апреля 2018 | 03:24
Оно, нЕбензя, просто 3,14 здобол...
begly_ 10 апреля 2018 | 03:34
Ну шо там у хохлов?!
salut__521 10 апреля 2018 | 03:37
По-моему, совбезникам пора Небензю отнебензить...
begly_ 10 апреля 2018 | 03:43
salut__521:
Низьзя., он российский Небензя. Небензя там словоблудил, что понять ни чо нельзя.
alger 10 апреля 2018 | 03:44
salut__521: а мне кажется пора вводить звания - заслуженый Пургоносец 1 2 и 3 степени и кавалер всех степеней