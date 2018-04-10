Пользователи сервиса Uber по всему миру вскоре смогут получить доступ к ещё одному виду транспорта
Клиенты смогут не только вызывать автомобили, но и брать напрокат велосипеды, оснащённый мотором. Компания Uber выкупила фирму Jump, которая занимается прокатом электровелосипедов. Раньше они сотрудничали исключительно в Сан-Франциско, теперь подобный опыт планируется распространить на разные страны, передаёт Би-би-си.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт