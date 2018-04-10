Возбуждено уголовное дело после смерти заключённого в СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиками
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расследование идёт по статье о халатности, которая привела к гибели человека, а также о сбыте наркотиков в следственном изоляторе.
По словам собеседника агентства, заключённый умер ещё в феврале. Он находился в СИЗО с лета прошлого года, мужчину обвиняли в разбое.
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