Возбуждено уголовное дело после смерти заключённого в СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиками

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расследование идёт по статье о халатности, которая привела к гибели человека, а также о сбыте наркотиков в следственном изоляторе.

По словам собеседника агентства, заключённый умер ещё в феврале. Он находился в СИЗО с лета прошлого года, мужчину обвиняли в разбое.