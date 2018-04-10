У Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с химической атакой в сирийском городе Дума

Решение будет принято очень скоро, сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с военачальниками страны. Его слова приводит агентство Рейтер.

В минувшие выходные правозащитники заявили о многочисленных погибших и пострадавших в результате применения в Сирии химического оружия. Этой ночью атаку обсудили в Совете безопасности ООН. Постпред США при организации Никки Хейли сказала, что «Нельзя закрывать глаза на ответственность России и Ирана за действия сирийского режима. Россия могла бы остановить эти убийства, если бы захотела», — добавила постпред.

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании настаивал, что факт применения зарина или хлора в сирийском городе Дума не подтверждён, никаких жертв химической атаки в Сирии, по его словам, нет.