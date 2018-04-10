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02:03, 10 апреля 2018

У Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с химической атакой в сирийском городе Дума

Решение будет принято очень скоро, сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с военачальниками страны. Его слова приводит агентство Рейтер.

В минувшие выходные правозащитники заявили о многочисленных погибших и пострадавших в результате применения в Сирии химического оружия. Этой ночью атаку обсудили в Совете безопасности ООН. Постпред США при организации Никки Хейли сказала, что «Нельзя закрывать глаза на ответственность России и Ирана за действия сирийского режима. Россия могла бы остановить эти убийства, если бы захотела», — добавила постпред.

Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании настаивал, что факт применения зарина или хлора в сирийском городе Дума не подтверждён, никаких жертв химической атаки в Сирии, по его словам, нет.

Комментарии

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mavreh 10 апреля 2018 | 02:13

Я не любитель Ассада и не хочу защищать его.
Но.. вопрос - зачем Ассаду, уже контролирующему 80% Сирии, применять хим оружие против боевиков, которые и так готовы сдаться и покинуть город???
Ищите, кому эта ситуация выгодна. Тот и виновник "торжества".

navsegda 10 апреля 2018 | 02:16

Скорее всего запустят ещё полста тамагавков по аэродромам Асада , чтоб не летал , а русских как в прошлый раз предупредят , что бы убрали свои задницы подальше

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