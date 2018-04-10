Совет депутатов Волоколамска предложил провести референдум по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово»

Как рассказал агентству Интерфакс глава городского поселения Пётр Лазарев, решение было принято единогласно, но дата референдума пока не определена. Вопросы сформирует рабочая группа, в состав которой вошли члены совета депутатов, сотрудники администрации городского поселения и общественники.

В Волоколамске за последние месяцы прошло сразу несколько митингов против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют его закрыть из-за удушающего запаха, вызывающего проблемы со здоровьем.