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01:07, 10 апреля 2018

Совет депутатов Волоколамска предложил провести референдум по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово»

Как рассказал агентству Интерфакс глава городского поселения Пётр Лазарев, решение было принято единогласно, но дата референдума пока не определена. Вопросы сформирует рабочая группа, в состав которой вошли члены совета депутатов, сотрудники администрации городского поселения и общественники.

В Волоколамске за последние месяцы прошло сразу несколько митингов против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют его закрыть из-за удушающего запаха, вызывающего проблемы со здоровьем.

Комментарии

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putinnavsegda 10 апреля 2018 | 01:42

Отличная идея, можно нарисовать 70% за продолжение работы полигона!

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