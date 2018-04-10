Минфин России предложил ввести пошлины на интернет-покупки дороже пятисот евро на полгода раньше, чем планировалось
В ведомстве считают, что снизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных через интернет нужно с 1 июля. Одновременно министерство предлагает ускорить снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок до двухсот евро и ввести его со следующего года, а не с 2020го.
Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки на сумму не более тысячи евро.
Комментарии8
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danko1 10 апреля 2018 | 01:15
Вот и началась бомбежка Воронежа, обирание населения для пополнения карманов ворья, попавшего под санкции.
Ждем налога на сбор ягод и грибов.
Да и на воздух уже заждались налога. Освободив от уплаты налогов воров-олигархов, приближенных к нему, Путин это бремя на население переложил.
grigol331 10 апреля 2018 | 01:17
Минфин РФ и минфин США идут рука об руку.
Санкции оказались более животворными, чем это можно было даже вообразить. И это только понедельник.
clandestino 10 апреля 2018 | 01:30
Асимметричный ответ. Понеслась.
lager23 10 апреля 2018 | 01:30
Власти не хватает денег на лимузины, рестораны, мигалки, охрану, самолёты, бомбы и т.д., .... так я их ей давать не буду!
danko1 10 апреля 2018 | 01:46
lager23: К сожалению, никто нас спрашивать не будет. Повысят плату за коммуналку и цены на товары первой необходимости.
Ввели же полностью незаконный сбор на капремонт, без согласования заказчиком, сметы, сроков работ, без подписания договора на услуги. И не платить нельзя, т.к. он в общей квитанции на оплату ЖКХ.
Но и тут в Москве только на ремонт высотки Шувалова выделили 3 млрд. руб., только на 1-ую очередь.
И за те деньги, что платим, можно золотом всё покрыть, а сделают только косметику внешнюю, да и то неизвестно через сколько лет.
sobak_a 10 апреля 2018 | 01:33
А,вот и оно!Понеслись.Что завтра придумают по просьбам трудящихся?Всучивать облигации госзайма,как нашим бабкам и дедам?Для помощи нуждающимся олигархам.
severnaj 10 апреля 2018 | 02:02
Ура, выход найден! Вариантов в запасе еще много, держитесь.
eric_cartman1 10 апреля 2018 | 02:03
Совсем у Дерипаски дела плохи...