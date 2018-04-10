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01:05, 10 апреля 2018

Британия собирается уничтожить улики в деле об отравлении Скрипаля, считают в российском посольстве

Британия собирается уничтожить ценные улики в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считают в российском посольстве. Там также заявляют, что переселение Скрипаля и его дочери в другую страну будут расценивать как похищение или изоляцию российских граждан, передаёт агентство РИА Новости.

На днях источники издания Таймс сообщили, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений.

Комментарии

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danko1 10 апреля 2018 | 01:21

Какое похищение, если они добровольно уедут подальше от рук Конторы?
Да и улики Кремлю только в суде предъявят, если представители будут.
НА суде по убийству Литвиненко Луговой, обещавший хотя бы по скайпу выступить ( закономерно боясь ареста, когда его вина и вина Кофтуна были доказаны ), даже от этого в последний момент отказался.

mavreh 10 апреля 2018 | 01:37

danko1: что ты мелешь, что там было доказано?!
Литвиненко убрал Березовский - это даже круглому кретину должно быть абсолютно понятно.
Достаточно уметь сложить 2+2.
Но вы даже на это не способны...

danko1 10 апреля 2018 | 01:58

mavreh: Хам, с отсутствующими знаниями и мыслительными способностями, во всех местах, где были Луговой и Кофтун, начиная с самолета, с которым они прибыли, обнаружены следы полония.
А сами они, прилетев в Москву, тут же, без приглашения, примчались на Эхо с одной целью, чтобы зафиксировать, что они живы, понимая, что Контора исполнителей таких громких убийств убирает.
Приятного аппетита в употреблении соловьиного помета и прочей лживой пропаганды.

gaut 10 апреля 2018 | 01:31

В недавней истории войн, один никому неизвестный и ненужный сербский националист, прихлопнул такого-же ненужного эрцгерцога. И все бы ничего, и списали-бы на случайность. Но к делу подключились безмозглые дипломаты и политики, обладающие, как известно, длинным языком и практически полным отсутствием серого вещества. В итоге - 17 млн. ничего не подозревающих, живущих мирной граждан, отправились на тот свет. И так каждый раз, каждую войну, начинали безмозглые идиоты. От нашего, что не может удивлять, имени и интересов!..
Вывод: латентный, асоциальный психопат, склонный к суициду, особенно стоящий во главе государства и поощряющий безумные выходки своих чиновников, способен отправить на тот свет, изрядное количество представителей своего вида. А, то и всех до последнего. Так порадуемся времени в котором живем. Земля нам пухом, так сказать...

sobak_a 10 апреля 2018 | 01:37

Кого интересует мнение нашего посольства?Пусть лучше чемоданы с кокаином пересчитывают,а то два уже испарились..

(комментарий скрыт)

lager23 10 апреля 2018 | 01:40

Посольству лучше молчать, чём нести такой позорный бред....впечатление, что сотрудники страдают умственным расстройством, как и президент показывающий мультфильмы! Страна в лице властной бюрократии просто рехнулась от путенизма!

salut__521 10 апреля 2018 | 01:48

Кончайте с коксом баловаться, мидовцы, совсем свихнётесь!..

solonko 10 апреля 2018 | 02:11

От россиян - любая ложь, пусть даже самая несуразная, лишь бы дискредитировать то, что надо дискредитировать.
Тонны лжи, тонны лживых версий, тонны обвинений квадратно-гнездовым способом - главное закопать, пусть и в говне, истину. Однако, на обнаглевших дебилов уже просто никто не обращает внимания.

us101 10 апреля 2018 | 02:12

"...будут расценивать как похищение или изоляцию российских граждан..." - Даа-а, и ещё миллионы похищенных и изолированных от ГБ граждан, по программе защиты политических беженцев.

fresh_breeze 10 апреля 2018 | 02:14

"На днях источники издания Таймс сообщили, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений."
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Интересно, что Ю. Скрипаль была жива и здорова, живя в России. А стоило ей ступить на тот остров, как она оказалась перед выбором: или валить в США, или британцы на своей территории не могут гарантировать её безопасность (агенты Путина шастают в UK повсюду, не спрячешься).

Это же банальная блатная истерика. И подозрительно здесь то, что Скрипалей не хотят показывать не только российскому консулу, а также родственнице, но теперь ещё и вообще никому, так как на их якобы отъезд в США можно будет списать то, что больше их никто никогда не увидит, и где они на самом деле, а главное — в каком виде, живом или не совсем, останется лишь гадать.

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