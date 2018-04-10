Британский МИД и Госдепартамент США обсудили возможный ответ международного сообщества на химическую атаку в Сирии
Об этом говорится в заявлении Госдепа. Ранее стало известно, что Соединённые штаты не исключают применения военной силы против сирийского правительства. Американский лидер Дональд Трамп пообещал объявить о решениях в течение двух суток.
Комментарии9
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danko1 10 апреля 2018 | 01:12
Питерский гопник, презираемый всюду за свои преступления и наглое враньё, способен и войну устроить, чтобы своё "величие" доказать.
Во зле и уничтожении России, в опасности для Мира, он и в самом деле силен.
В остальном только мания величия при полном отсутствии самого величия у этого ничтожества.
mavreh 10 апреля 2018 | 01:34
danko1: Трамп такой же гопник и тупой клоун.
Один другого достоин.
Достойный конец для цивилизации.
tks 10 апреля 2018 | 01:40
mavreh: [:|||Достойный конец для цивилизации|||:]
Но вы же собираетесь конец оттягивать? Хотя бы с Нанотехнологией вместе?
alle_op 10 апреля 2018 | 01:55
tks: Красивое имя - Нанотехнология...
Можно и "конец оттягивать".
tks 10 апреля 2018 | 02:16
alle_op: Конец - Нанотехнологии оттянутой венец! )))
ospa82 10 апреля 2018 | 01:56
mavreh: К сожалению, Вы правы
tks 10 апреля 2018 | 02:01
ospa82: У Трампа есть ограничитель в виде злобной прессы и не лояльного парламента.
А у Ботокса - полное раздолье!
navsegda 10 апреля 2018 | 02:13
mavreh: Война на Ближнем Востоке не прекращалась никогда , это просто ещё один эпизод , нечего истерить
tks 10 апреля 2018 | 01:37
Англосаксы гадят! W.A.S.P. против Скрепоносцев!! Смотрите на телеэкранах страны!!