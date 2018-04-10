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01:03, 10 апреля 2018

Вашингтон примет меры в связи с химической атакой в Сирии, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН

Об этом сообщила постоянный представитель США при организации Никки Хейли. «Нельзя закрывать глаза на ответственность России и Ирана за действия сирийского режима. Россия могла бы остановить эти убийства, если бы захотела», — сказала постпред Соединённых штатов на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В свою очередь, постпред Франции при организации Франсуа Делатр сказал, что, судя по кадрам, в Думе использовался не только хлор, но и, вероятно, нервно-паралитическое вещество.

Постпред России Василий Небензя заявил, что факт применения зарина или хлора в сирийском городе Дума не подтверждён, постановочный характер инцидента, по его словам, не вызывает сомнения, и никаких жертв химической атаки в Сирии, по версии Небензи, нет. На заседании выступил и сирийский постпред – представители некоторых стран, в том числе США, в этот момент покинули зал.

В минувшие выходные правозащитники заявили о многочисленных погибших и пострадавших в результате применения в Сирии химического оружия.

Комментарии

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cap_ 10 апреля 2018 | 01:10

Говорите, у РФии был "чёрный понедельник"?

Боюсь предположить, каким может стать утро вторника или среды, ибо лабуда под названием «это не мы, какие ваши доказательства» уже не работает.

fashist_putin 10 апреля 2018 | 01:54

Путин и Ассад должны ответить перед Международным Трибуналом за массовые убийства людей

Слава Америке!

tks 10 апреля 2018 | 02:10

fashist_putin: Слава Америка - это типа, криминальный авторитет что ли какой? )))

Славам - в табло! Без разницы, российский это Слава, американский, да хоть гондурасский... Национальное величие - последнее прибежище идиота, как говорил Шопенгауэр...

mavreh 10 апреля 2018 | 01:12

Пиндосы ещё что-то вякают по поводу убийств мирного населения?..
Да сам фюрер позавидовал бы размаху геноцида, устроенного ими на Ближнем Востоке!
Трамп ополоумел. Путин тоже почти невменяем.
Этому миру, похоже, наконец-то приходит конец.
На Марс не надо лететь. Скоро Земля станет подобием Марса.

tks 10 апреля 2018 | 01:18

mavreh: Трамп ополоумел? Странно, он же "ваш"? ТРАМПВАШНЯШМЯШ ))) в декабре 2016-го, не?

eric_cartman1 10 апреля 2018 | 01:28

tks: Трамп не настоящий)))

vit0nix 10 апреля 2018 | 01:24

mavreh: в такой логике посмотрите на своих милых детей, скоро от них останутся одни головешки

mavreh 10 апреля 2018 | 01:27

vit0nix: мои дети давно взрослые - наверняка старше вас.
Лучше поспешите привести свои земные дела в порядок и наладить отношения с Богом.

tks 10 апреля 2018 | 01:35

mavreh: А у вас Бог - это фраер?

mavreh 10 апреля 2018 | 01:39

tks: я атеист, а вот вам Бог явно нужен с вашим хромым разумом.

tks 10 апреля 2018 | 01:43

mavreh: Если атеист, к чему тогда ваще упоминание имени Господа всуе? Сказать нечего по сути?

osho___ 10 апреля 2018 | 01:36

mavreh: На днях авиация США нанесла бомбовый удар по школе хафизов в Афганистане, погибло более сто учеников.
Пресса мировая молчит. Лицемерие зашкаливает.
Вот тебе двойные стандарты.

mavreh 10 апреля 2018 | 01:42

osho___: я почти уверен, что это ПЦЪ.
Тем более экстрасенсы предсказывали, что всё начнётся в Сирии..
У меня очень нехорошее предчувствие. Надо валить куда - нибудь в тайгу - подальше от военных баз.. Хотя.. Зачем?..

osho___ 10 апреля 2018 | 01:45

mavreh: Мир изменился.Нет теперь ни одного безопасного места на земле.
Нет. Даже бункера не спасут.
Пустая трата денег, времени и мыслей.
Все по воле всевышнего.

eric_cartman1 10 апреля 2018 | 02:12

osho___: Все по воле всевышнего.
----------------------------
Эх, его бы в психбольницу на лечение...

tks 10 апреля 2018 | 01:46

mavreh: Вопрос: а ваш Фюрер зачем туда сунулся?

Канешн, валите, к Агафье Лыковой, за приютом и уютом. Телек тока возьмите, с бензогенератором, горючки побольше, авось переждёте )))

mavreh 10 апреля 2018 | 01:51

tks: мой "фюрер" - это Разум.
Путина я ненавижу и презираю.
А сунулся он туда для защиты корпоративных интересов страны - пресечь строительство газопровода из Катара в Европу, если не знали..

tks 10 апреля 2018 | 01:57

mavreh: Сорян, тогда, насчет Фюрера, раз он действительно не ваш...
А у страны разве бывают корпоративные интересы? Они вроде, у кучки неких существ возникают, страшно далёких и от страны и от народа?

mavreh 10 апреля 2018 | 02:08

tks: когда страной правит корпорация воров - бывают.
Ну может я не совсем верно понимаю слово "корпорация"?...

fashist_putin 10 апреля 2018 | 01:58

osho___: tks: На днях авиация США нанесла бомбовый удар

И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ! :)))

нарисуй мультик с бомбами и встань уже наконец с колен, портянка путинская :))))

osho___ 10 апреля 2018 | 02:06

fashist_putin: Чтоб у тебя нацистская мразь на лбу хуй вырос.

fashist_putin 10 апреля 2018 | 02:15

osho___: нацисткая Мразь - твой фюрер Путин

С корешем Ассадом травят людей газом, как учил их Гитлер

Соединенные Штаты Америки освобождают Мир от таких паскуд, как Ассад, Путин, Кадаффи и пр. нечести

а такие мрази, как ты - сядете на электрический стул :)

А пока беги в кассу за 11,80 руб. из бюджетных денег.
Пенсионеры РФ меньше получат благодаря тебе и твоему фюреру-международному террористу Путину



alehan11174 10 апреля 2018 | 01:41

mavreh: путираше сидеть в ж***пе и дрочить в присядку:)) кто тебе спрашивает? иначе выеб@#$ем как свинью вместе с асадом, саддамом, милошевичем, каддафи и проч ботоксной сволочью.

mavreh 10 апреля 2018 | 01:53

alehan11174: не всё так просто, когда имеешь дело с ядерной державой..
Но до полоумных политиков это всё никак не доходит..

fashist_putin 10 апреля 2018 | 02:01

mavreh: твою ядерную державу видели в мультиках и вертели на х:ю :))))

Засунь свою несуществующую бомбу себе в очко, портянка путинская :)))) и встань уже с колен, нищая униженная мразь :))

tks 10 апреля 2018 | 02:06

fashist_putin: Ваш оппонент сказал что ненавидит и презирает Путэна...

tks 10 апреля 2018 | 01:12

1. ИХТАМНЕТ
2. НЕТИХТАМ
3. ТАМИХНЕТ

Эти три пункта - всё, что вы хотели знать о путинской дипломатии, но боялись спросить.

eric_cartman1 10 апреля 2018 | 01:30

tks: tks: Сегодня добавилось: пункт 4. ТАМЖЕРТВНЕТ

tks 10 апреля 2018 | 01:33

eric_cartman1: Тогда, до кучи, ещё есть "пункт Зеро": ВЫФСЁВРЁТИ

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fresh_breeze 10 апреля 2018 | 01:14

"В минувшие выходные правозащитники заявили о многочисленных погибших и пострадавших в результате применения в Сирии химического оружия."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Когда эти правозащитники последний раз были в Сирии? Если они вообще там когда-то были.

Хейли, сотрясая воздух в Совбезе ООН, по сути трясёт пробиркой с белым порошком.
Не вышло бы беды, а то ведь, в отличие от несчастного иракского народа, нахлебавшегося горя от таких гуманистов, как Хейли, у сирийского народа и его армии появилась определённая поддержка, поэтому лучше не переходить черту.
Вы же, американские наши друзья, можете быть благоразумными, когда хотите. Вон как с Северной Кореей смогли взять себя в руки после того, как вербальное устрашение этой страны не возымело ожидаемого вами результата. Так же и с Сирией поступайте, сойдёте за умных, разве это плохо.

tks 10 апреля 2018 | 01:20

fresh_breeze: По сути, НАС... ой! т.е. - ВАС РАТЬ, правда же? И Великий Путин вас в бой поведёт!

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niknik 10 апреля 2018 | 01:36

Постановочный характер? Не понял, что Небендзя такой великий спец по установлению, что постановка это или нет? Он что уже был на месте катастрофы? Или только читает по бумажке заранее написанный кем-то ему текст?

tks 10 апреля 2018 | 01:52

niknik: Таки он по ходу Великий Разоблачитель! Разоблачает с любых одеяний, с ходу выводит на чистую воду, устанавливает квинтэссенцию абстиненции, извлекает квадратный многочлен, и прочая, и прочая, и прочая...

vik2014 10 апреля 2018 | 01:43

А ведь дело к войне движется, истерия ппц какая нагнетается, И не суть важно, были там атаки или нет, так же как и отравление Скрипаля, главное повод, а его уже нашли..

tks 10 апреля 2018 | 02:04

vik2014: Тут по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации полный пепелац наступил, смотрел краем уха до 00 часов, там уже с проклятыми англосаксами вовсю воевали.

eniro 10 апреля 2018 | 02:16

tks: Тоже глянул. Детский неокрепший разум. И может, уже не дано будет повзрослеть...

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stanislav1975 10 апреля 2018 | 01:53

Я бы предпочёл сразу превратиться в плазму, чем ловить радиоактивных крыс по тоннелям метро.

fashist_putin 10 апреля 2018 | 02:08

stanislav1975:

Сначала ты превратишься в нищее северо-корейское быдло, обслужишь ОПГ Путина и потом, сдохнув в нищите, превратишься в плазму, оставив после себя переваренные остатки "Доширака" (ведь за 11,80 руб/пост большего не купишь)

:)))

mavreh 10 апреля 2018 | 02:10

stanislav1975: это вы зря.. Хорошо приготовленная крыса - не хуже курицы.

salut__521 10 апреля 2018 | 01:57

Моменто чурко, Небензя, что в переводе означает - помни о Чуркине и его судьбе, брехливая мразь!

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