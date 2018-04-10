Водители такси в нескольких российских городах намерены провести бойкот крупных агрегаторов заказа

Акция будет проведена из-за повышения комиссии, взимаемой за получение заказа водителем.

Пассажиры, скорее всего этого не заметят, рассказал «Эху Москвы» председатель общественного движения Форум Такси Олег Амосов.

Водители хотят показать, что они могут сплотиться против политики крупных компаний, отметил Олег Амосов.