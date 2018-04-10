Водители такси в нескольких российских городах намерены провести бойкот крупных агрегаторов заказа
Акция будет проведена из-за повышения комиссии, взимаемой за получение заказа водителем.
Пассажиры, скорее всего этого не заметят, рассказал «Эху Москвы» председатель общественного движения Форум Такси Олег Амосов.
Водители хотят показать, что они могут сплотиться против политики крупных компаний, отметил Олег Амосов.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 00:11
Нагонят таксёров из среднеазиатского региона - те приучены к порядку и бунтовать не будут.
vitfom 10 апреля 2018 | 00:18
Тут вам не гнилая Европа - бастуйте тихо и незаметно.
mavreh 10 апреля 2018 | 00:21
Чюрок наймут вместо недовольных - и всё.
И плевать, что те по-русски только мат понимают и без навигатора Арбат не найдут...
sokal123 10 апреля 2018 | 00:24
Все правильно таксисты -здесь рашка.
ztr Cергей Запорожский 10 апреля 2018 | 00:39
Давно пора. 25% - это грабеж