Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев сегодня может стать спикером областного парламента
Он ушёл в отставку из-за трагедии в торговом центре в Кемерове и гибели 64х человек. Этот вопрос обсудят на внеочередном заседании.
Повестка дня официально не раскрывается. Но сразу несколько депутатов парламента Кемеровской области Интерфаксу сообщили, что ключевым станет вопрос о досрочной отставке спикера Алексея Синицына и избрание нового председателя парламента. Единственным кандидатом на этот пост называют Амана Тулеева. Он до этого руководил больше 20ти лет Кузбассом. И ушёл в отставку после гибели десятков людей, в основном детей, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Затем между руководством единой России в Госдуме и рядовыми депутатами, которые представляют эту партию от Кузбасса, возникли разногласия. Сергей Неверов осудил предложение депутатов назначить Тулеева спикером регионального парламента. Отметив: люди этого не поймут. Однако Синицын уходя в отставку дал ясно понять, что досрочно оставил этот пост для Тулеева, и никто лучше его на этом месте не справится.
Синицын занимал пост главы совета народных депутатов Кемеровской области полтора года.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rsilk 10 апреля 2018 | 00:10
ушел бы уже по тихому , все равно в гробу карманов нет.
general_123 10 апреля 2018 | 00:13
rsilk:
ушел бы уже по тихому , все равно в гробу карманов нет.
_______________________________________________
Нельзя по-тихому.
Из этой системы уходят только вперёд ногами.
tks 10 апреля 2018 | 00:17
general_123: ...вперёд ногами, и в тапочках, непременно белых!
danko_swinja 10 апреля 2018 | 00:17
general_123: ты уходишь назад ногами?
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 00:21
danko_swinja: Неужели не наворовались еще? ?
sokal123 10 апреля 2018 | 00:20
general_123 Как клещ вцепился,пора о душе думать давно , а этот все хочет крови сосать.
harry_r 10 апреля 2018 | 00:19
rsilk: Тулеев - не фамилия. Это - диагноз.
amebix 10 апреля 2018 | 00:11
жадина
canary 10 апреля 2018 | 00:12
каким ещё спикером? на грядки пора помидоры выращивать.
nikitin43 10 апреля 2018 | 00:41
canary: триумф воли путена , молочный брат .
danko1 10 апреля 2018 | 00:12
Непотопляемый.
Такие во власти при нынешнем режиме и отсутствии реальных выборов до смерти будут.
Им уходить нельзя, как ушли коммунисты в 91-ом, слишком много награблено и преступлений совершено.
Или власть, или тюрьма. Выбор из 2-х вариантов.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 00:20
danko1: стараямрась1 а ты до смерти где будешь? Когда из маями хамку неадекватную пихнут? 91 ом.
jetsam 10 апреля 2018 | 00:15
настоящий цк'ист - только ногами вперед уйдет.
* даже зюганов сдался. даже явлинский, почти..
salut__521 10 апреля 2018 | 00:23
Коммунистическая мразь подтверждает свою сволочную репутацию...
neon999 10 апреля 2018 | 00:23
Изображают бандюганов при власти "уважаемыми людьми", хотя все про них известно ...
Холопство в мозгах - даже среди "журналистской элиты" на Эхе Москвы.
И что хуже, - отработка заказа по прививанию холопского образа мышления в целевой аудитории.
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 00:24
Ни чести ,ни стыда, ни совести,ни сочуствия,ни достоинства. ..Просто хамство и наплевательское отношение к жертвам трагедии в Кемерово!
chnch 10 апреля 2018 | 00:28
Ну не может он уйти! Как только госресурс потеряет,так эти же ,кого он вырастил, все нажитые не посильным трудом "свечные заводики" отожмут и между собой поделят. Вот и барахтается, на половину парализованный, а во власти удержаться надо...
paol 10 апреля 2018 | 00:32
Как же задолбала эти симулякры и ложь о, якобы, демократическом устройстве РФ, выборах, всенародной поддержке и всякий прочий откровенный навоз....
Хочем - будет хгубернатором, хочем - спикером, хочем -воевать будем, хочем - за мир бороться... А ваше дело телячье - обоссался и стой...