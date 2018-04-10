Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев сегодня может стать спикером областного парламента

Он ушёл в отставку из-за трагедии в торговом центре в Кемерове и гибели 64х человек. Этот вопрос обсудят на внеочередном заседании.

Повестка дня официально не раскрывается. Но сразу несколько депутатов парламента Кемеровской области Интерфаксу сообщили, что ключевым станет вопрос о досрочной отставке спикера Алексея Синицына и избрание нового председателя парламента. Единственным кандидатом на этот пост называют Амана Тулеева. Он до этого руководил больше 20ти лет Кузбассом. И ушёл в отставку после гибели десятков людей, в основном детей, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Затем между руководством единой России в Госдуме и рядовыми депутатами, которые представляют эту партию от Кузбасса, возникли разногласия. Сергей Неверов осудил предложение депутатов назначить Тулеева спикером регионального парламента. Отметив: люди этого не поймут. Однако Синицын уходя в отставку дал ясно понять, что досрочно оставил этот пост для Тулеева, и никто лучше его на этом месте не справится.

Синицын занимал пост главы совета народных депутатов Кемеровской области полтора года.