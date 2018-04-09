На западе Москвы горит жилой много этажный дом в районе Славянского бульвара.
Как сообщил ЭМ один из жильцов, людей с верхних этажей пришлось эвакуировать.
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Как сообщил ЭМ один из жильцов, людей с верхних этажей пришлось эвакуировать.
Комментарии13
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pravdatut 09 апреля 2018 | 23:47
Плохие признаки идут.
irdo 09 апреля 2018 | 23:55
На западе Москвы горит жилой много этажный дом в районе Славянского бульвара.
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"Ничего не было, и вот опять".
Но уж чересчур.
Или придется поверить в знамения.
ivfn 09 апреля 2018 | 23:59
irdo:
Пожар произошел в квартире 12-этажного жилого дома на западе Москвы, информирует пресс-служба столичного главка МЧС.
Инцидент произошел в 23:18 мск 7 апреля в доме, расположенном по адресу: ул. Беловежская, 39. Возгорание возникло в квартире на 5-м этаже, огонь распространился на площади 40 кв. м.
Пожар удалось ликвидировать в 23:54 мск. Из горящего здания спасли 10 человек, в том числе 5 детей. Никто не пострадал.
В 12 этажном доме 15 человек живет . Однако
cap_ 09 апреля 2018 | 23:48
До инаугурации Пуйла ещё 4 недели, а РФия воняет, горит, тонет, валится с таким усердием, словно хочет успеть убиться об стену, дабы избежать предстоящего шестилетнего позора и гниения...
aleksandr39 09 апреля 2018 | 23:51
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ).
lenin3 09 апреля 2018 | 23:53
Почему сгорела Москва в 1812-м?Потому что была деревянная.
Современная Москва сгорит из-за массовой застройки,когда из окна одного дома можно увидеть,что готовит хозяйка на кухне в соседнем доме.
А ведь я помню,что лет 30 назад говорили лимите,что Москва нерезиновая(именно так,в одно слово).
И вот я,коренной москвич,родившийся в частном доме деда в Коптево,дожил до резиновой Москвы,превратившийся в муравейник,но в котором самому Собянину не жить...
tks 10 апреля 2018 | 00:26
lenin3: У кого-то нашел умную мысль... вроде, у И.Варламова, что чем авторитарнее/тоталитарнее государство, тем перенаселённее его столица...
chomja 09 апреля 2018 | 23:53
Не многовато ли фейерверков получил недомерок к своей инаугурации?
prender 09 апреля 2018 | 23:55
ну что надо ждать сакральной жертвы,чтобы оправдать следующий срок по приговору суда под председательством э. памфиловой
lager23 10 апреля 2018 | 00:08
Путин нас всех угробит...забери его Господи!
tks 10 апреля 2018 | 00:28
lager23: Для Антихриста-чекиста Господь это фраер...
tks 10 апреля 2018 | 00:24
Полку Огнепоклонников всё больше и больше прибывает...
neon999 10 апреля 2018 | 00:33
Про пожары пишут, а МЧСников при этом не пиарят. К чему бы этот новый стиль на ЭМ ?
Вангую: грядет перетряска в МЧСном руководстве. Но вот кто именно наедет ?
Очередные маски-шоу в исполнении "спецназа Сечина" ? Опричники Золотова ?
Или другой зубастой спецслужбе дадут отличиться ?