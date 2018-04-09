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23:44, 09 апреля 2018

На западе Москвы горит жилой много этажный дом в районе Славянского бульвара.

Как сообщил ЭМ один из жильцов, людей с верхних этажей пришлось эвакуировать.

Комментарии

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pravdatut 09 апреля 2018 | 23:47

Плохие признаки идут.

irdo 09 апреля 2018 | 23:55

На западе Москвы горит жилой много этажный дом в районе Славянского бульвара.
============
"Ничего не было, и вот опять".

Но уж чересчур.
Или придется поверить в знамения.

ivfn 09 апреля 2018 | 23:59

irdo:
Пожар произошел в квартире 12-этажного жилого дома на западе Москвы, информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в 23:18 мск 7 апреля в доме, расположенном по адресу: ул. Беловежская, 39. Возгорание возникло в квартире на 5-м этаже, огонь распространился на площади 40 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать в 23:54 мск. Из горящего здания спасли 10 человек, в том числе 5 детей. Никто не пострадал.
В 12 этажном доме 15 человек живет . Однако

cap_ 09 апреля 2018 | 23:48

До инаугурации Пуйла ещё 4 недели, а РФия воняет, горит, тонет, валится с таким усердием, словно хочет успеть убиться об стену, дабы избежать предстоящего шестилетнего позора и гниения...

aleksandr39 09 апреля 2018 | 23:51

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ).

lenin3 09 апреля 2018 | 23:53

Почему сгорела Москва в 1812-м?Потому что была деревянная.
Современная Москва сгорит из-за массовой застройки,когда из окна одного дома можно увидеть,что готовит хозяйка на кухне в соседнем доме.
А ведь я помню,что лет 30 назад говорили лимите,что Москва нерезиновая(именно так,в одно слово).
И вот я,коренной москвич,родившийся в частном доме деда в Коптево,дожил до резиновой Москвы,превратившийся в муравейник,но в котором самому Собянину не жить...

tks 10 апреля 2018 | 00:26

lenin3: У кого-то нашел умную мысль... вроде, у И.Варламова, что чем авторитарнее/тоталитарнее государство, тем перенаселённее его столица...

chomja 09 апреля 2018 | 23:53

Не многовато ли фейерверков получил недомерок к своей инаугурации?

prender 09 апреля 2018 | 23:55

ну что надо ждать сакральной жертвы,чтобы оправдать следующий срок по приговору суда под председательством э. памфиловой

lager23 10 апреля 2018 | 00:08

Путин нас всех угробит...забери его Господи!

tks 10 апреля 2018 | 00:28

lager23: Для Антихриста-чекиста Господь это фраер...

tks 10 апреля 2018 | 00:24

Полку Огнепоклонников всё больше и больше прибывает...

neon999 10 апреля 2018 | 00:33

Про пожары пишут, а МЧСников при этом не пиарят. К чему бы этот новый стиль на ЭМ ?
Вангую: грядет перетряска в МЧСном руководстве. Но вот кто именно наедет ?
Очередные маски-шоу в исполнении "спецназа Сечина" ? Опричники Золотова ?
Или другой зубастой спецслужбе дадут отличиться ?

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