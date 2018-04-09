«Аэрофлот» отменил на  10 апреля рейсы из Шереметьево во  Франкфурт, Мюнхен и обратно

Это связано с забастовкой наземного персонала в аэропортах немецких городов. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на спецконтроле других рейсов в Шереметьево возможны очереди, поэтому «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за четыре

часа до времени вылета.