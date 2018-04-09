«Аэрофлот» отменил на 10 апреля рейсы из Шереметьево во Франкфурт, Мюнхен и обратно
Это связано с забастовкой наземного персонала в аэропортах немецких городов. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на спецконтроле других рейсов в Шереметьево возможны очереди, поэтому «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за четыре
часа до времени вылета.
Комментарии1
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meteor1908 09 апреля 2018 | 23:11
За четыре часа? В Шереметьево? Из-з забастовки в Мюнхене????
Аэрофлотовцы никак не отойдут от праздничного гезауфа?