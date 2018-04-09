Фондовый индекс РТС впервые за полгода рухнул более чем на 11%

Это произошло на фоне новостей о новых американских санкциях, под которые попали компании Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и других российских бизнесменов. Индекс «Московской биржи» опустился более чем на 9%. Одновременно растут курсы евро и доллара к рублю, снижаются котировки крупнейших российских компаний. Сегодня алюминиевая компания «Русал» Олега Дерипаски объявила о рисках технических дефолтов по кредитным обязательствам из-за санкций США. На сайте Гонконгской биржи акции «Русал»а подешевели вдвое. Торги акциями другой компании Дерипаски — холдинга En+ — на Лондонской фондовой бирже из-за падения пришлось даже остановить.