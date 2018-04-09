Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в течение двое суток

Дональд Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в ближайшие двое суток. При этом он дал понять, что не исключает и военную силу. Сегодня вечером Трамп проведет совещание с руководством Пентагона.