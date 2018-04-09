Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в течение двое суток
Дональд Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в ближайшие двое суток. При этом он дал понять, что не исключает и военную силу. Сегодня вечером Трамп проведет совещание с руководством Пентагона.
Комментарии3
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lion64__2 09 апреля 2018 | 23:12
Ещё толком ничего не ясно, было ли что-то применено или это просто тявканье подпиндосных шавок, которое не заслуживает внимания.
Мнение сидящих в выгребной яме либерастов и свидомитов не интересует.
kottigr1 09 апреля 2018 | 23:12
Госдеп один раз дернул за ручку и смыл 12 миллиардов $ в РФ... А если он начнет гигиеной России заниматься по несколько раз в день ?
mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 23:15
Пора уже грохнуть асадушку.
Невзирая на возражения нацдилера.