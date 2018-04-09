Проблема неприятного запаха с полигона «Ядрово» в Волоколамске будет решена максимум через полтора месяца
Это пообещал министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган. По его словам, с 14 апреля на «Ядрово» перестанут завозить мусор, и начнется дегазация свалки. Кроме того, в ближайшие полгода рядом с полигоном планируется построить завод по обезвреживанию органических отходов. После этого на свалку перестанут свозить органический мусор, из-за гниения которого образуется свалочный газ.
Комментарии1
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basel812 09 апреля 2018 | 23:14
Кислорода нет, но вы держитесь.