Проблема неприятного запаха с полигона «Ядрово» в Волоколамске будет решена максимум через полтора месяца

Это пообещал министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган. По его словам, с 14 апреля на «Ядрово» перестанут завозить мусор, и начнется дегазация свалки. Кроме того, в ближайшие полгода рядом с полигоном планируется построить завод по обезвреживанию органических отходов. После этого на свалку перестанут свозить органический мусор, из-за гниения которого образуется свалочный газ.