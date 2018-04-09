По его словам, постановочный характер инцидента 7 апреля не вызывает сомнения. При этом Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в беспрецедентном хамстве в отношении России. Небензя предложил экспертам завтра вылететь в дамаск для расследования инцидента в думе.