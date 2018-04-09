Факт применения зарина или хлора в сирийском городе думе не подтвержден — Небензя
По его словам, постановочный характер инцидента 7 апреля не вызывает сомнения. При этом Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в беспрецедентном хамстве в отношении России. Небензя предложил экспертам завтра вылететь в дамаск для расследования инцидента в думе.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 23:09
Бубензе и его хозяевам нужно зарубить себе на носу, что более никто ничего не будет им доказывать.
Будут просто вводить полезные для росэкономики, импортозамещения и зажиточности народонаселения санкции.
pit_heap 09 апреля 2018 | 23:12
mikhail_spb_: а что, когда -то доказывали?
У нас есть данные, что русские сбили Боинг, но мы вам их не покажем!
У нас есть данные, что русские спортсмены принимали допинг, но мы вам их не покажем!
У нас есть данные, что русские взломали сайт демократов США, но мы вам их не покажем!
У нас есть данные, что русские бомбят в Сирии больницы и школы, но мы вам их не покажем!
У нас есть данные,что русские воюют в/на Украине - там тысячи танков, но мы вам их не покажем!
У нас есть данные, что русские хотят напасть на Прибалтику, но мы вам их не покажем!
У нас есть все данные,но мы ничего не покажем-только расскажем! Верьте нам, мы честные, а русские плохие!
meteor1908 09 апреля 2018 | 23:16
pit_heap: Вот!!! Наконец-то проклятые буржуи стали играть по правилам, установленным Россией!!! Что там за доказательства были для решение о вводе войск на территорию Украины? Вооот, теперь все по этим правилам играют. Разве это не предмет для гордости?
kottigr1 09 апреля 2018 | 23:16
pit_heap: У нас есть данные, что русские...,но мы ничего не покажем..
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И только десантники 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, после того как их ВСУ отлавливали, уже ничего не просили доказать, а тупо слезы по щекам размазывали, сопли на кулачки наматывали и просились домой к мамкам в Россию, подальше от недружелюбных хохлов...
lincolnmkx 09 апреля 2018 | 23:09
поварята, сушите вёсла! Писец приплыл!
Американский эсминец "Дональд Кук" с полным комплектом томагавков (96 штук), находящийся в Средиземном море, в ста километрах от Сирии, приведен в полную боеготовность.
komar 09 апреля 2018 | 23:13
lincolnmkx: Один комплекс "Хибины" превратит сию "грозную" лохань в слепого котенка.)))
lion64__2 09 апреля 2018 | 23:14
lincolnmkx: Такой эсминец могут потопить одной крылатой ракетой.
plank1957 09 апреля 2018 | 23:09
Ну да, все устроили подлые янки. Только зачем это им?
kottigr1 09 апреля 2018 | 23:10
А вы докажите !.. Ах, доказали.. Ну значит, вы всё врете !
alexander25101977 09 апреля 2018 | 23:11
"Ихтамнет", "СкрипальобъелсянесвежАгопуддинга", "не знаем", "не может такого быть", ;"вывсЁврЁте" - типично для чекистского режима.
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 23:13
Да и пох! Принято решение мочить Вову в сортире, значит будут мочить.
ac_dc 09 апреля 2018 | 23:13
По его словам...
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А его слова дистьвительно весомы, грубы, зримы ?
riots 09 апреля 2018 | 23:16
Такой тональности по отношению к России в ООН я не припоминаю.
Кремль дохамился.