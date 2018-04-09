Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химоружия...

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она напомнила заявление президента США Дональда Трампа, который возложил ответственность за химатаку в Восточной Гуте на Россию и Иран, так как, по его мнению без материальной поддержки этих стран использование Сирией химоружия было бы невозможным. Сара Сандерс признала, что нынешняя администрация настроена по отношению к России жестче, чем многие из предыдущих.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока не может подтвердить факт применения химоружия в Восточной Гуте и призывает к тщательному расследованию инцидента.

Это заявление де Мистуры предваряло заседание Совета безопасности ООН, которое сейчас проходит в Нью-Йорке.