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22:33, 09 апреля 2018

Россия не справилась со взятыми на  себя обязательствами по  уничтожению сирийского арсенала химоружия

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она напомнила заявление президента США Дональда Трампа, который возложил ответственность за химатаку в Восточной Гуте на Россию и  Иран, так как, по его мнению без материальной поддержки этих стран использование Сирией химоружия было бы  невозможным. Сара Сандерс признала, что нынешняя администрация настроена по отношению к России жестче, чем многие из  предыдущих.
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока не может подтвердить факт применения химоружия в Восточной Гуте и призывает к тщательному расследованию инцидента.
Это заявление де Мистуры предваряло заседание Совета безопасности ООН, которое сейчас проходит в Нью-Йорке.

Комментарии

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glotov 09 апреля 2018 | 22:38

...Она напомнила заявление президента США Дональда Трампа, который возложил ответственность за химатаку в Восточной Гуте на Россию и Иран...
Можно ли доверять этому взбалошному, который даже со шлюхами не может разобраться?

pyccokokc 09 апреля 2018 | 22:41

Россия брала на себя обязательство защищать Украину, если кто-то посягнёт на её суверенитет.
Кому не видно, как Россия "справилась" со взятыми на себя обязательствами?

duch_nic 09 апреля 2018 | 22:44

pyccokokc: //Россия брала на себя обязательство защищать Украину//
Украину да. Укропов нет.

patrik05 09 апреля 2018 | 22:56

Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химоружия...

"Нобелевская премия мира в этом году досталась Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Нобелевский комитет наградил ее за усилия по ликвидации арсенала химических вооружений сирийской армии. 11.10.2013..."

yakov18 09 апреля 2018 | 23:07

duch_nic: Украину да.Укропов нет..
Правильнее : то ж Россия брала -да..
А Путин не брал-нет...У него ж то РА в Крыму была-а вот она была ... и нету...
Там ишо Путин собирался женщин и детей перед РА поставить-укропов али нет-как мыслишь, неуДачник?

glotov 09 апреля 2018 | 22:47

pyccokokc: Взяла обязательство и пригрела на груди паразита в лице Украины. Впредь не нужно брать никаких таких обязательств, а действовать прагматично - как наши западные партнеры.

grigol331 09 апреля 2018 | 23:03

glotov: не нужно брать никаких таких обязательств, а действовать прагматично
______
Я тоже против этой шумной кампанейщины, типа, кто еще не всадил в спину Путина нож или не плюнул в ботоксную харю этого паяца - подходи записывайся. Нужно финансовой удавкой спокойно, методично и всё сильнее сжимать глотку людоедского образования зовущегося РФом, и это грязное пятно, по примеру совка, просто исчезнет с лица Земли.
Деньги любят тишину.

yakov18 09 апреля 2018 | 23:09

glotov: Как это интересно-Российская Змея пригрела на безволосой груди паразита ?

pit_heap 09 апреля 2018 | 23:09

glotov:Чувак не понимает смысла будапештского меморандума.Он направлен на гарантию защиты от внешних противников Украины, а не на внутренних.Если львов захочет выйти из состава Украины как Крым это не значит что Россия должна возвращать Львов Украине.

pauel1964 09 апреля 2018 | 22:48

pyccokokc: Завтра Трамп примет жесткое решение и твиттер содрогнется от ужаса

fr_perren 09 апреля 2018 | 23:05

pauel1964: Твиттер не твиттер, а вот российские биржи и очередной дерипаска точно содрогнутся, а рубль с перепуга может и рухнуть.

grigol331 09 апреля 2018 | 23:07

pauel1964:
Путин - это Россия, а не твиттер.

yakov18 09 апреля 2018 | 23:12

pauel1964: Это уже во 2й раз...В первый раз он содрогнулся от хохота-глядя на примитивные путинские мультики...

a8olduin 09 апреля 2018 | 22:48

pyccokokc: Украина как та шлюха по истории. Уже старая шлюха. Тем более что Ленин - Сталин там вам земли дарил. А так вы нищебороды без совка.

navsegda 09 апреля 2018 | 22:58

a8olduin: Что ж вы доипались до старой шлюхи , оставьте Украину в покое , вы все свои земли завоевали огнём и кровью , теперь всё распадается , что закономерно

yakov18 09 апреля 2018 | 23:14

a8olduin: Украина как та шлюха по истории...
Это яка така та шлюха-на Россию намекаете,вечно ложившуюся под всяких иноземцев то под варягов,то под монголо-татар,то под немцев то под грузина?

tverichanin 09 апреля 2018 | 22:50

pyccokokc: Где это обязательство зафиксировано? Суверенитет свой Украина спокойно сплавила в обмен на кредиты МВФ, которые идут в карманы Потрошенко. Вот и все.

navsegda 09 апреля 2018 | 22:56

tverichanin: это зафиксировано в Будапештском меморандуме , лох ты

bobiksdoh 09 апреля 2018 | 23:04

navsegda: поцу это не понять. Мозги гопника неизлечимы.

rus095 09 апреля 2018 | 22:51

pyccokokc: укрофашистов надо убивать- а украина пусть процветает.

navsegda 09 апреля 2018 | 23:00

rus095: поменяй аватарку на свастику , а то не соответствует

kottigr1 09 апреля 2018 | 23:02

rus095: укрофашистов надо убивать- а украина пусть процветает.
---------------------------------------------------------
Вот ВСУ как раз и вычищает нацистскую мразь из РФ и укрофашистов с территории Донбасса... Пожелаем им доброй охоты !

anticolorad 09 апреля 2018 | 23:03

rus095: я бы перефразировал так: руссофашистов надо убивать

malanoff 09 апреля 2018 | 23:07

pyccokokc: Не шмогла. И после этого как всегда приходится шамкать губами Захаровой.

pit_heap 09 апреля 2018 | 23:14

Значит ОЗХО должно отказаться от премии мира которую получила за изьятие хим. оружие Сирии

astet 09 апреля 2018 | 22:46

glotov: напомню Вам, много уважаемый,
что когда этого "взбалошного" избрали президентом США,
депутаты Госдумы в едином порыве
стоя приветствовали избрание Трампа!
Уж не считаете ли Вы себя умнее Госдумы?!! ;)))
Может, Вам и Путин не нравится?

glotov 09 апреля 2018 | 22:53

astet: Я и тогда считал это излишним и ненужным действом. И Путин не идеален. Но никого из " оппозиции" иметь на посту руководителя государства я не представляю разумным.

(комментарий скрыт)

bobiksdoh 09 апреля 2018 | 22:56

astet: нет на него добрейшего товарища Берии. Давно бы стер этого агента в лагерную пыль. Охренел совсем!

perestarok 09 апреля 2018 | 22:40

"Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химоружия
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс"

Так не Россия получила нобелевку за ликвидацию ХО в Сирии.

mppv 09 апреля 2018 | 22:49

perestarok:
России в ближайшее время предстоит перевыполнить обязательства и уничтожить химоружие на территории США и Британии, поскольку только там оно и осталось?

ac_dc 09 апреля 2018 | 22:51

perestarok:
Был. Был росийский порыв назначить Путину эту премию как раз за асадовские газы.

nikitin43 09 апреля 2018 | 23:08

perestarok: это да , путен ждал нобелевки , но и долларами доволен .

a8olduin 09 апреля 2018 | 22:41

Короче спасайте кто может от обсёром со скрипалями переключимся на газовые атаки в Сирии.

jetsam 09 апреля 2018 | 22:42

россия шмару багдасарян машины лишить не может.
ку да там уж до контроля сирии в хим.оружии...

dibiloid 09 апреля 2018 | 22:52

jetsam: jetsamе есть один дебил тупотушкин и еще ты нарисовался но тебе до него далеко хотя если будешь так прогрессировать есть надежды его догнать

agamasat 09 апреля 2018 | 22:46

россия и не собиралась справляться, надо сказать. Чекизм, взрощенный в великодержавной империи - это нечто такое, что противостоит всему миру и уподобляется самому лютому нацизму, похлеще еще гитлеровской Германии.

razval74 09 апреля 2018 | 22:50

agamasat: это в телевизоре и в их больном воображении, а по факту начистят им рожи сегодня ночью или завтра, они утрутся и опять начнут всем "люто" угрожать

konvoi 09 апреля 2018 | 22:47

Самое главное что пиндостановские фокусы настолько стали бесхитростными что я уверен даже тутошние либерасты в них уже не верят.

bobiksdoh 09 апреля 2018 | 22:58

konvoi: фокусы то бесхитростные, а вот 12 млрд в день профукать, это как?

ac_dc 09 апреля 2018 | 22:48

Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химоружия...
-----------------------------
Дело обстоит еще хуже.
1. Путин уже не контролирует Асада. Зная о том, что за применение химии будут гнобить и Россию, как "гаранта", он тем не менее пакостит. Это говорит о том, что на Путина в Сирии уже ложат.
2. Этот вариант еще хуже. Путин, однако жоско держит Асада за яеца. А не то -ни денег, тебе, ни бомб, ни С-300. То есть газы АСад пускает с его ведома. Для какойто очень опасной игры с Трампом. Можно и доиграться

ly4_sveta 09 апреля 2018 | 22:54

Более того она еще и у себя его ,,расплодила".
Обманули доверчивого демократа-интеллектуала Обаму.
С торгашом-республиканцем Трампом этот номер не пройдет.
Ну и вляпалась Россия с друзьями - Иран, Сирия,
Сев.Корея... Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
Не жилось спокойно Путину, не развивалось, не создавалось,
не работалось... Захотелось стать владычицей морскою и
останется у разбитого корыта.

mikr 09 апреля 2018 | 23:13

Эхо - рупор Госдепа и Белого Дома. Какую бы бездоказательную ложь не выдавал Вашингтон, Эхо ее радостно подхватывает и многократно повторяет.

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