Еще один стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Увиденным они остались довольны и сегодня было объявлено, что стадион готов к использованию. Он построен в центре Саранска и внешне напоминает солнце – символ мифов и легенд мордовского народа. На время проведения чемпионата мира его вместимость составит без малого 45 тысяч болельщиков, однако потом ее снизят до 30. До начала турнира по правилам ФИФА здесь сыграют три тестовых матча, первый из которых Мордовия проведет с клубом Зенит-Ижевск 21 апреля. Предполагается, что после чемпионата мира здесь помимо футбольных матчей будут проходить массовые культурные мероприятия.

Во время чемпионата мира стадион в Саранске примет 4 матча группового турнира. Весьма возможно, 25 июня местные болельщики и гости Саранска смогут увидеть лучшего футболиста мира португальца Криштиану Роналду.