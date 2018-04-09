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22:05, 09 апреля 2018

Еще один стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Увиденным они остались довольны и сегодня было объявлено, что стадион готов к использованию. Он построен в центре Саранска и внешне напоминает солнце – символ мифов и легенд мордовского народа. На время проведения чемпионата мира его вместимость составит без малого 45 тысяч болельщиков, однако потом ее снизят до 30. До начала турнира по правилам ФИФА здесь сыграют три тестовых матча, первый из которых Мордовия проведет с клубом Зенит-Ижевск 21 апреля. Предполагается, что после чемпионата мира здесь помимо футбольных матчей будут проходить массовые культурные мероприятия.

Во время чемпионата мира стадион в Саранске примет 4 матча группового турнира. Весьма возможно, 25 июня местные болельщики и гости Саранска смогут увидеть лучшего футболиста мира португальца Криштиану Роналду.

Комментарии

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odobryam_s 09 апреля 2018 | 22:12

После ЧМ в каждом таком Мухосаранске будет по памятнику бессмысленному расточительству. Не все же Сочи позориться.....

taglit 09 апреля 2018 | 22:16

odobryam_s: какая тухлая новость - ушла любовь, завяли помидоры!

ЧМ в Рашке не состоится, - команды не смогут приехать из-за железного занавеса...

aleksandr39 09 апреля 2018 | 22:18

Десятки миллиардов потрачены ради 4 игр ,а потом пустота ну или концерт Филипка Киркорова .

cilovit 09 апреля 2018 | 22:30

aleksandr39: Да ,только вы забыли еще сказать что сделали в городе к чм.

Столица Мордовии в преддверии чемпионата мира по футболу превратилась из провинциального в по-настоящему современный город. Здесь отстроили аэропорт, вокзал, возводят стадион "Мордовия Арена", обновили центр, отремонтировали дороги и возвели тысячи квадратных метров жилья.

denis71 09 апреля 2018 | 22:35

cilovit: тысячи? Миллиарды метров жилья! У каждой семьи 5, нет 8 комнатная квартира и по 2 мерседеса. Ой, нет, уаза патриотт. Причем толькоина местных комплектующих. И телевизоры Рубин и телефоны с крутилкой )))

aleksandr39 09 апреля 2018 | 22:56

cilovit: А что города отстраивать нужно только когда Олимпиада или чемпионат мира ?

aleksandr39 09 апреля 2018 | 23:00

cilovit: А тысячи городов в которых не будет чемпионата мира у них тоже ремонтируют дороги и аэропорты ?

vilingrad 09 апреля 2018 | 22:23

Вовка уж и не рад...

vlastimil_popogrebski 09 апреля 2018 | 22:33

У нас есть свой футбол. Для засранцев по ту сторону Атлантики и их прихвостней. Тотальный. Для тех Кто выживет после пенальти организуем детскую секцию

chnch 09 апреля 2018 | 22:35

Население Саранска 315 000 человек. Вместимость стадиона 35 000. То есть , после чемпионата Для заполнения стадиона , туда должен придти каждый 10й житель. Включая младенцев, стариков, беременных и больных. То есть, после чемпионата, стадион не будет работать с полной загрузкой никогда. Понты что то совсем дорогие стали...

estamp 09 апреля 2018 | 23:15

chnch: Нууу... Россия может себе позволить. А ты можешь слюни подобрать.

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