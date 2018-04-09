Сегодняшнее падение рынка в России стало крупнейшим с марта 2014-го года
Нынешний обвал эксперты связывают с введением Соединенными Штатами новых санкций в отношении фигурантов так называемого «кремлевского списка». Индекс московской биржи упал сегодня на 8,3%, РТС рухнул на 11,4%.
Комментарии29
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taglit 09 апреля 2018 | 22:06
Последние американские санкции убедительно доказали, что ахиллесова пята путинского режима — крупный государственный и олигархический бизнес. Это колосс на глиняных ногах, крайне уязвимый для международного давления. Если его хорошенько подтолкнуть, он развалится и похоронит под своими обломками путинский режим.
Даже очень ограниченные и только американские санкции поставили некоторые крупнейшие российские кампании на грань банкротства, вызвали обвал курса акций и рубля. Представьте, что было бы при тотальном западном бойкоте всего околовластного российского бизнеса. От "путиномики" камня на камне не осталось бы. Исчезли бы ресурсы на гибридную войну, создание "сверхоружиия" и прочие опасные глупости. А значит исчезла бы исходящая из Кремля угроза глобальной катастрофы.
Игорь Эйдман
glotov 09 апреля 2018 | 22:41
taglit: И что Игорь Эйдман предлагает? Закрытую экономику по образцу Северной Кореи?
kottigr1 09 апреля 2018 | 23:06
glotov: Меркель на царство ! .. Земля наша обильна, а порядка в ней....
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 22:59
taglit: И это Путин еще не вступил на пост президента официально.
deti_sgoreli_izza_karlika 09 апреля 2018 | 22:07
Портянки и ватники такие новости даже и не комментят))) Им сказать нечего))) А заметили, как их мало стало? Похоже, финансирование агитаторам за ворье сильно порезали.
palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:15
Дарагие рассияни., кхе кхе.., поздравляю вас с новыми санкциями, благагатворна влияющие на вашу экономику!
malanoff 09 апреля 2018 | 22:25
deti_sgoreli_izza_karlika: Портянок совсем мало , даже не с кем поговорить , Может они джинсы уже наглаживают , к инаугурации готовятся ?
askol2016 09 апреля 2018 | 22:09
Путинский Крым доведет российскую экономику до полного разорения. Путин, отдай Крым взад, подавишься
varangian2011 09 апреля 2018 | 23:06
askol2016: Кому что, а лысому расческа. Если вам хохлам вернуть Крым, вы им и подавно подавитесь. Пожалели бы себя, ущербные.
ded64 09 апреля 2018 | 22:15
А неделя только началась....
alena01 09 апреля 2018 | 22:15
А польза, польза то какая для российской экономики от санкций ...
Правда, портянки???
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 22:18
12 млрд в день. Ну так нормальненько. Сколько пользы в течение одного дня, во поперло, так поперло. Повезло!
malanoff 09 апреля 2018 | 22:21
Патриоты , спасайте Дерипаско , покупайте рубли. Ваше время пришло.
ura_123 09 апреля 2018 | 22:52
malanoff: Спасайте дериБаску-покупайте пиво в алюминиевых банках)))
boda 09 апреля 2018 | 22:21
У Обамы-Чмо есть достойный продолжатель дела - Трамп-Чмо)))
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 22:25
boda: впору менять знаменитое "Никогда так тяжело не жилось россиянам, как при президенте Обаме (Трампе). Россияне, нахрена вв избрали этого белобрысого? Может при бабе полегче жилось бы?
ura_123 09 апреля 2018 | 22:49
boda: А разве не ТрампНаш??? Помнится мне как вся дума(гос.) стоя аплодировала избранию Дональда и пила санкционное шампанское!
Мария З., из МИДа напевала странные слова "Трамп-парам-пам-пам!" и приплясывала стоя на месте,а Симоняша в соцсетях хвастала автопробегом по масквабаду с американским флагом в честь победы "нашего" кандидата!
А оно вона как...
osa 09 апреля 2018 | 22:24
"Портянки и ватники такие новости даже и не комментят))) Им сказать нечего))) А заметили, как их мало стало? "
Что, скучно одним здесь торчать?
Если "ватники" молчать будут, так ведь и вы не нужны будете.
Где зарабатывать станете?
yazva_sibirskaya 09 апреля 2018 | 22:29
osa: Мы вообще-то на работе зарабатываем.
А вы где, девуля?
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 22:25
Абама, вернись, мы всё простим!
Ты совсем не чмо, а вовсе наоборот!!!
Никогда расиянский народ не будет так хорошо жить, как он жил при Абаме...
vla7815 09 апреля 2018 | 22:29
ihor_syvoryj: ///// Никогда расиянский народ не будет так хорошо жить, как он жил при Абаме... ///
И так хреново, как при путине .
garik57 09 апреля 2018 | 22:25
Если Дерипаске и Вексельбергу сейчас не позавидуешь, то кто-то все равно неплохо заработает. А для обычных граждан это будет означать повышение цен и другие неприятные вещи.
vla7815 09 апреля 2018 | 22:27
Черный понедельник или черный вова питерский накрыли Россию медным тазом ??????
А в прочем, при чем тут день недели ????????????
killbalafre 09 апреля 2018 | 22:34
Фигня эти санкции, наворуем еще
snaker 09 апреля 2018 | 22:41
Похоже патрики новой методички не получили, повар побежал в сберкассу последний ярд обналичивать.
vyk_usguy 09 апреля 2018 | 22:42
Боюсь что скоро у нас в США рынок грохнется - мало не покажется То что в России происходит покажется детской шалостью по сравнению.
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 22:46
vyk_usguy: а чего тут сидим? Может пора бежать и все сбережения в рубли переводить или а Америке не в курсе, что есть такие цветные бумажки?
felik23 09 апреля 2018 | 22:53
vyk_usguy: *****скоро у нас в США******
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Опять "у нас в США" калифорниец фейковый?
Нацепил калифорнийский значок и уже "у нас в США" ? Американец, мол, я - уважайте...
А между тем, ты, Вайкусгуй, говорил мне, что тебя, мол, твой дядя сюда "ПРИГЛАСИЛ В ГОСТИ НА ПМЖ". В ГОСТИ, да НА ПМЖ? Не бывает такого...Вероятно, ты подделал документы, записался евреем и въехал как "ИММИГРАНТ- БЕЖЕНЕЦ" по т.н. “вызову” якобы близких родственников-евреев по поправке Лаутенберга? Но это не называется "В ГОСТИ". Если едут В ГОСТИ, то возвращаются ДОМОЙ...У тебя, путинский казачок, если не гринкард лотерея, вариант мог быть только один. А именно, если ты таки приехал по приглашению к дяде В ГОСТИ, но не уехал взад на родину. Остался, вместе с обратным билетом, в США "НЕЛЕГАЛОМ". Потом, через лет 5 получил статус "постоянного жителя". Т.е. наши власти сжалились и приютили тебя, бедолагу. Ещё через лет 5-7 мог получить гражданство страны…Но, американцем ты, конечно, не стал и никогда не станешь. Фейковый – да,.. Не настоящий, т.е...Это и видно: несёшь, здесь на Эхе, мерзости совковой ваты и разных портянок про Крымнаш и Новороссию. Украина наш друг и “стратегический партнёр” - была и будет, морон ты этакий...И если Трамп продержится ещё пару лет, он успеет тебя депортировать взад – Трамп таких нелегалов очень не любит, обещал избавиться от таких . Наверное, руки не доходят, сначала надо разобраться с нелегалами из Мексики – их намного больше, чем ваших ….
yevlaxli 09 апреля 2018 | 22:54
А что будет,если внесут в список миллиардеров 2 и 3 звена?Кстати,про добровольцев за внесение в список не слышно .