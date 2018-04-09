Z Архив новостей новости
5 30 6 2202
22:01, 09 апреля 2018

В эти минуты должен начаться Совбез ООН по ситуации в Сирии

Первым выступит постпред России.
Президент США Дональд Трамп обвинил Башара Асада в применении химического оружия сирийской авиацией против жителей города Дума. Американский лидер пообещал президенту Сирии, что он заплатит «высокую цену» за свои действии и решения. Трамп заявил и об ответственности России за поддержку Башара Асада и пообещал в ближайшее время принять решение относительно дальнейших действий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в том, что представители России в Совбезе ООН последовательно мешают расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.
Великобритания намерена на Совбезе добиваться того, чтобы международное сообщество проявило большую решимость разобраться с теми, кто ответственен за осуществление химических атак в Сирии, подчеркнула Тереза Мэй.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что военные специалисты посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, но не обнаружили там следов применения хлора. В Минобороны назвали фальшивкой фотографии и видео в соцсетях, где показаны жертвы химической атаки в Сирии. Цель — попытка сорвать перемирие, заключили в российском военном ведомстве.
По данным Сирийско-американского медицинского общества, жертвами химической атаки в Сирии стали несколько десятков человек.

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aroswen 09 апреля 2018 | 22:05

гоните рашку из совбеза! сколько можно терпеть этот мордор??

r88w556xl4 09 апреля 2018 | 22:08

aroswen: C США рано или поздно будет покончено, империя зла не может бесконечно быть фашиствующим мировым жандармом.

palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:10

r88w556xl4:

Там сейчас в ООНе будут не про США, а про Россию, которая применила химию руками Асада.

taglit 09 апреля 2018 | 22:14

palmcoast___: Рашка уже чувствует, что будут бить, и, возможно, ногами...

А избиение и опускание Сирии - это уже данность... - Беги, Асад, беги!!

palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:23

taglit:

А куда ему бежать., ему там на месте такую же как и Саддаму веревку совьют.

pauel1964 09 апреля 2018 | 22:27

Перввм вжвился параноик, матердинник и крамольник

r88w556xl4 09 апреля 2018 | 22:14

r88w556xl4: Прав Шарий, США применяют тактику "Анаконда" по удушению России - санкциями, провокациями, ложью. Цель одна - уничтожение геополитического соперника и врага. И местные шариковы подпрыгивают, подтявкивают, подскуливают любой ложи своего хозяина, ловя любое его движение пальцев, глаз, заискивающе замирая на любой чих и пук, радостно встречая даже блевотные массы из рта заокеанского господина - лишь бы это всё было против России, лишь бы пошло на пользу её уничтожения.

pyccokokc 09 апреля 2018 | 22:19

r88w556xl4: гримаса в том, что изрыгиваемое тобой оплачивают на автозаправках добропорядочные бюргеры.

palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:21

r88w556xl4:

Не хочется отдавать Крым., ой не хочется... Но за все в этой жизни приходится платить. Пользовались лаврами "победителей", заплати за величие. Невозможно сдернуть из кабака сожрав со стола все и выпив., охранники на выходе отмудохают и все карманы обчистят у желающего порыгать на халяву.:)))

r88w556xl4 09 апреля 2018 | 22:51

palmcoast___: Не хочется отдавать Крым.
======================
Так как, ты игры в демократию подразумеваешь или жизнь по демократическим нормам, говоря "отдавать"? Я понимаю, что киевским нацистам нужна территория, люди их не интересуют, людей они любят убивать. Говоря "отдавать" они ни разу не подразумевают людей и не скрывают это. Но твои западные вассалы строят из себя демократов, и они прекрасно знают, что практически весь народ Крыма не хочет обратно на Украину. Но этим политиканам плевать на демократический выбор народа, потому что демократия для них - только когда надо и для кого надо демократия, а для других у них припасён кистень. Демократия на Западе - благочестивая маска под волчьей мордой.

kryymsdyk 09 апреля 2018 | 22:29

r88w556xl4: Кто это Щарий? Бойфренд твой?

ostapbey 09 апреля 2018 | 22:33

r88w556xl4: а ты не воруй Крым и не рой окоп под Рогозина в Словянске..
Даже..

nanaryfive 09 апреля 2018 | 22:38

r88w556xl4: Не расстраивайся. В случае настоящей войны между Россией и США. Местных пидорасов с Эха мы повесим первыми.

snaker 09 апреля 2018 | 22:48

nanaryfive: Не расстраивайся. В случае настоящей войны между Россией и США. Местных пидорасов с Эха мы повесим первыми.
----------------------------------------------------------------------
Точно, фотки пригожинских троллей имеются, и смыться они не успеют.

snaker 09 апреля 2018 | 22:45

r88w556xl4: И местные шариковы подпрыгивают, подтявкивают, подскуливают любой ложи своего хозяина, ловя любое его движение пальцев, глаз, заискивающе замирая на любой чих и пук, радостно встречая даже блевотные массы из рта
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когда читал, думал это про пригожинских. Они путину уже все очко до блеска вылизали.

skripal_live 09 апреля 2018 | 22:08

Совершенно очевидно, что эта горе-премьерша Мей, хотя и пыжится изобразить из себя М.Тэтчер, - полная дура, а у Джонсона, походу, даже есть справка из дурдома, но даже они должны понимать, к чему могут привести их грязные игры.
Если они думают отсидеться на своем острове, как это сделали их предки во 2-ю мировую войну, которые подлыми интригами перенаправили предназначенный для них гитлеровский удар на Советский Союз, то они горько ошибаются.
«Тополя» - это не Фау-2, а они обязательно прилетят в Лондон, если натовские ястребы развяжут ядерную войну.
И писец полный будет и этому острову, и зажравшейся Гейропе, и Америке, ни разу не видевшей ужасов войны. Украинские тролли тоже пусть не радуются, их тоже накроет по полной. И придуманному государству-проститутке Израилю, которое живет, пока позволяют его заокеанские хозяева, и поэтому старательно вылизывающее им зад. Им всем будет конец.
А русские люди выживут. Мы и не то переживали. По крайней мере, останутся сибиряки, потомки Ермака и другие россияне, проживающие по всей шестой части суши.
Они возродят новую Россию – новую мировую цивилизацию. Без ханжей, педерастов, олигархов, ельциных, джонсонов и трампов.
РОССИЯ БУДЕТ ВСЕГДА!

ostapbey 09 апреля 2018 | 22:35

skripal_live: кем будет Россия всегда?
Наглядным пособием для неудачников?
Или и того хуже даже?

nanaryfive 09 апреля 2018 | 22:11

aroswen: Какол выступил на Йехе первым! #ФТОООП.

palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:08

Кто применил хим оружие, тот и выступит первым.

navsegda 09 апреля 2018 | 22:09

Кто нибудь может внятно объяснить за каким х... России нужен этот гемор с Сирией ?

snips 09 апреля 2018 | 22:24

navsegda: газопровод через сирию не нужен рф и плюс ее оттеснили от месторождений нефти недавняя попытка атаки на завод вагнеровцами показывает всю никчемность ситуации

pyccokokc 09 апреля 2018 | 22:25

navsegda: изначально это был один из ходов очка Пуйла, пытавшегося заштукатурить свои преступления против Украины. Ну а потом, как водится, вслед за коготком всей птичке кирдык.

navsegda 09 апреля 2018 | 22:29

pyccokokc: овчинка не стоила выделки

snips 09 апреля 2018 | 22:28

navsegda: катаро турецкий газопровод ... Однако Сирия официально отказалась предоставлять свою территорию для проведения ветки, обосновав свой отказ тем, что необходимо «защитить интересы России, союзника Сирии, которая является ключевым поставщиком газа в Европу».

gad123 09 апреля 2018 | 23:13

snips: Через пару лет Европа будет получать газ из Израиля.. ( Греция и Италия-точно!!)

kottigr1 09 апреля 2018 | 22:29

navsegda: Сначала Путин хапнул чужой Крым. Потом, когда его за это стали наказывать, влез в Сирию, что бы уступки по Сирии обменять на уступки по Крыму. Теперь его наказывают не только за Крым, но и за Сирию и не желают вообще торговаться о чем либо..
Вот такой вот ху## стратег оказался Вован Таврический, по которому уже его коллега Наполеон из палаты №6 давно скучает...

nanaryfive 09 апреля 2018 | 22:31

navsegda: Спраси у местных палитолохов от геопалитихи. Заодно задай вопрос на кой США геморой с Сирией?

neyexo 09 апреля 2018 | 22:13

уже идет
прямая трансляция
https://www.youtube.com/watch?v=CkIDQ7e8e8c

furk 09 апреля 2018 | 22:34

Господи, что за ересь несёт этот Небензя!

gad123 09 апреля 2018 | 23:16

furk: Шо дали, то i несе...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6065 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7499 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7688 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 103 6 7557 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 17216 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 108 6 10061 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

Россияне, выехавшие в Великобританию, незаконно вывезли до 5-ти триллионов рублей Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной

5 62 6 6116
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 308 6 30700 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 87 6 8867 14:29
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14356 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11004 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 95 6 10693 09:47
Kотношения, литва, грузия, события
Новости

Мэр Москвы отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией Это произошло одновременно с началом весеннего призыва…

5 61 6 6939
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 94 6 10757 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Новости

Акции российских энергетических и металлургических компаний падают во всем мире Больше всего падение на лондонской бирже затронуло акции принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ — более 40%

5 101 6 11731
Новости

Акции ВТБ на московской бирже упали на 10 процентов после включения Андрея Костина в «чёрный список» Минфина США Сам Костин ранее назвал «мелочами» своё включение в список…

5 42 6 5049

Популярное за неделю

Новости

Ракетный удар нанесен по военной авиабазе в Сирии Это сообщают информагентства «Франс Пресс» и сирийское САНА

5 28 6 30079
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 116 6 184428 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 66 6 18569 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 314660 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 165 6 166786 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6874846
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3396909

Сегодня в эфире