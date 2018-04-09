В эти минуты должен начаться Совбез ООН по ситуации в Сирии
Первым выступит постпред России.
Президент США Дональд Трамп обвинил Башара Асада в применении химического оружия сирийской авиацией против жителей города Дума. Американский лидер пообещал президенту Сирии, что он заплатит «высокую цену» за свои действии и решения. Трамп заявил и об ответственности России за поддержку Башара Асада и пообещал в ближайшее время принять решение относительно дальнейших действий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в том, что представители России в Совбезе ООН последовательно мешают расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.
Великобритания намерена на Совбезе добиваться того, чтобы международное сообщество проявило большую решимость разобраться с теми, кто ответственен за осуществление химических атак в Сирии, подчеркнула Тереза Мэй.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что военные специалисты посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, но не обнаружили там следов применения хлора. В Минобороны назвали фальшивкой фотографии и видео в соцсетях, где показаны жертвы химической атаки в Сирии. Цель — попытка сорвать перемирие, заключили в российском военном ведомстве.
По данным Сирийско-американского медицинского общества, жертвами химической атаки в Сирии стали несколько десятков человек.
Комментарии30
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aroswen 09 апреля 2018 | 22:05
гоните рашку из совбеза! сколько можно терпеть этот мордор??
r88w556xl4 09 апреля 2018 | 22:08
aroswen: C США рано или поздно будет покончено, империя зла не может бесконечно быть фашиствующим мировым жандармом.
palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:10
r88w556xl4:
Там сейчас в ООНе будут не про США, а про Россию, которая применила химию руками Асада.
taglit 09 апреля 2018 | 22:14
palmcoast___: Рашка уже чувствует, что будут бить, и, возможно, ногами...
А избиение и опускание Сирии - это уже данность... - Беги, Асад, беги!!
palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:23
taglit:
А куда ему бежать., ему там на месте такую же как и Саддаму веревку совьют.
pauel1964 09 апреля 2018 | 22:27
Перввм вжвился параноик, матердинник и крамольник
r88w556xl4 09 апреля 2018 | 22:14
r88w556xl4: Прав Шарий, США применяют тактику "Анаконда" по удушению России - санкциями, провокациями, ложью. Цель одна - уничтожение геополитического соперника и врага. И местные шариковы подпрыгивают, подтявкивают, подскуливают любой ложи своего хозяина, ловя любое его движение пальцев, глаз, заискивающе замирая на любой чих и пук, радостно встречая даже блевотные массы из рта заокеанского господина - лишь бы это всё было против России, лишь бы пошло на пользу её уничтожения.
pyccokokc 09 апреля 2018 | 22:19
r88w556xl4: гримаса в том, что изрыгиваемое тобой оплачивают на автозаправках добропорядочные бюргеры.
palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:21
r88w556xl4:
Не хочется отдавать Крым., ой не хочется... Но за все в этой жизни приходится платить. Пользовались лаврами "победителей", заплати за величие. Невозможно сдернуть из кабака сожрав со стола все и выпив., охранники на выходе отмудохают и все карманы обчистят у желающего порыгать на халяву.:)))
r88w556xl4 09 апреля 2018 | 22:51
palmcoast___: Не хочется отдавать Крым.
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Так как, ты игры в демократию подразумеваешь или жизнь по демократическим нормам, говоря "отдавать"? Я понимаю, что киевским нацистам нужна территория, люди их не интересуют, людей они любят убивать. Говоря "отдавать" они ни разу не подразумевают людей и не скрывают это. Но твои западные вассалы строят из себя демократов, и они прекрасно знают, что практически весь народ Крыма не хочет обратно на Украину. Но этим политиканам плевать на демократический выбор народа, потому что демократия для них - только когда надо и для кого надо демократия, а для других у них припасён кистень. Демократия на Западе - благочестивая маска под волчьей мордой.
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 22:29
r88w556xl4: Кто это Щарий? Бойфренд твой?
ostapbey 09 апреля 2018 | 22:33
r88w556xl4: а ты не воруй Крым и не рой окоп под Рогозина в Словянске..
Даже..
nanaryfive 09 апреля 2018 | 22:38
r88w556xl4: Не расстраивайся. В случае настоящей войны между Россией и США. Местных пидорасов с Эха мы повесим первыми.
snaker 09 апреля 2018 | 22:48
nanaryfive: Не расстраивайся. В случае настоящей войны между Россией и США. Местных пидорасов с Эха мы повесим первыми.
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Точно, фотки пригожинских троллей имеются, и смыться они не успеют.
snaker 09 апреля 2018 | 22:45
r88w556xl4: И местные шариковы подпрыгивают, подтявкивают, подскуливают любой ложи своего хозяина, ловя любое его движение пальцев, глаз, заискивающе замирая на любой чих и пук, радостно встречая даже блевотные массы из рта
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Когда читал, думал это про пригожинских. Они путину уже все очко до блеска вылизали.
skripal_live 09 апреля 2018 | 22:08
Совершенно очевидно, что эта горе-премьерша Мей, хотя и пыжится изобразить из себя М.Тэтчер, - полная дура, а у Джонсона, походу, даже есть справка из дурдома, но даже они должны понимать, к чему могут привести их грязные игры.
Если они думают отсидеться на своем острове, как это сделали их предки во 2-ю мировую войну, которые подлыми интригами перенаправили предназначенный для них гитлеровский удар на Советский Союз, то они горько ошибаются.
«Тополя» - это не Фау-2, а они обязательно прилетят в Лондон, если натовские ястребы развяжут ядерную войну.
И писец полный будет и этому острову, и зажравшейся Гейропе, и Америке, ни разу не видевшей ужасов войны. Украинские тролли тоже пусть не радуются, их тоже накроет по полной. И придуманному государству-проститутке Израилю, которое живет, пока позволяют его заокеанские хозяева, и поэтому старательно вылизывающее им зад. Им всем будет конец.
А русские люди выживут. Мы и не то переживали. По крайней мере, останутся сибиряки, потомки Ермака и другие россияне, проживающие по всей шестой части суши.
Они возродят новую Россию – новую мировую цивилизацию. Без ханжей, педерастов, олигархов, ельциных, джонсонов и трампов.
РОССИЯ БУДЕТ ВСЕГДА!
ostapbey 09 апреля 2018 | 22:35
skripal_live: кем будет Россия всегда?
Наглядным пособием для неудачников?
Или и того хуже даже?
nanaryfive 09 апреля 2018 | 22:11
aroswen: Какол выступил на Йехе первым! #ФТОООП.
palmcoast___ 09 апреля 2018 | 22:08
Кто применил хим оружие, тот и выступит первым.
navsegda 09 апреля 2018 | 22:09
Кто нибудь может внятно объяснить за каким х... России нужен этот гемор с Сирией ?
snips 09 апреля 2018 | 22:24
navsegda: газопровод через сирию не нужен рф и плюс ее оттеснили от месторождений нефти недавняя попытка атаки на завод вагнеровцами показывает всю никчемность ситуации
pyccokokc 09 апреля 2018 | 22:25
navsegda: изначально это был один из ходов очка Пуйла, пытавшегося заштукатурить свои преступления против Украины. Ну а потом, как водится, вслед за коготком всей птичке кирдык.
navsegda 09 апреля 2018 | 22:29
pyccokokc: овчинка не стоила выделки
snips 09 апреля 2018 | 22:28
navsegda: катаро турецкий газопровод ... Однако Сирия официально отказалась предоставлять свою территорию для проведения ветки, обосновав свой отказ тем, что необходимо «защитить интересы России, союзника Сирии, которая является ключевым поставщиком газа в Европу».
gad123 09 апреля 2018 | 23:13
snips: Через пару лет Европа будет получать газ из Израиля.. ( Греция и Италия-точно!!)
kottigr1 09 апреля 2018 | 22:29
navsegda: Сначала Путин хапнул чужой Крым. Потом, когда его за это стали наказывать, влез в Сирию, что бы уступки по Сирии обменять на уступки по Крыму. Теперь его наказывают не только за Крым, но и за Сирию и не желают вообще торговаться о чем либо..
Вот такой вот ху## стратег оказался Вован Таврический, по которому уже его коллега Наполеон из палаты №6 давно скучает...
nanaryfive 09 апреля 2018 | 22:31
navsegda: Спраси у местных палитолохов от геопалитихи. Заодно задай вопрос на кой США геморой с Сирией?
neyexo 09 апреля 2018 | 22:13
уже идет
прямая трансляция
https://www.youtube.com/watch?v=CkIDQ7e8e8c
furk 09 апреля 2018 | 22:34
Господи, что за ересь несёт этот Небензя!
gad123 09 апреля 2018 | 23:16
furk: Шо дали, то i несе...