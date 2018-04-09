В эти минуты должен начаться Совбез ООН по ситуации в Сирии

Первым выступит постпред России.

Президент США Дональд Трамп обвинил Башара Асада в применении химического оружия сирийской авиацией против жителей города Дума. Американский лидер пообещал президенту Сирии, что он заплатит «высокую цену» за свои действии и решения. Трамп заявил и об ответственности России за поддержку Башара Асада и пообещал в ближайшее время принять решение относительно дальнейших действий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в том, что представители России в Совбезе ООН последовательно мешают расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

Великобритания намерена на Совбезе добиваться того, чтобы международное сообщество проявило большую решимость разобраться с теми, кто ответственен за осуществление химических атак в Сирии, подчеркнула Тереза Мэй.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что военные специалисты посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, но не обнаружили там следов применения хлора. В Минобороны назвали фальшивкой фотографии и видео в соцсетях, где показаны жертвы химической атаки в Сирии. Цель — попытка сорвать перемирие, заключили в российском военном ведомстве.

По данным Сирийско-американского медицинского общества, жертвами химической атаки в Сирии стали несколько десятков человек.