Футболисты ЦСКА проиграли «Динамо» в 25-м туре Чемпионата России по футболу
Матч в Москве завершился со счетом 1:2. «Динамо» поднялось на 10 место в турнирной таблице. ЦСКА занимает третью строчку. В следующем матче 14-го апреля «Динамо» примет «Локомотив», а ЦСКА 15-го сыграет в гостях с «Уфой». «Локомотив» лидирует на сегодняшний день в чемпионате.
Комментарии1
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vla7815 09 апреля 2018 | 21:45
Козлы, блин !!! Гинер, меняй защиту, покупай нормальную полузащиту и нападающих. Не жмись, блин !!!!