Футболисты ЦСКА проиграли «Динамо» в 25-м туре Чемпионата России по футболу

Матч в Москве завершился со счетом 1:2. «Динамо» поднялось на 10 место в турнирной таблице. ЦСКА занимает третью строчку. В следующем матче 14-го апреля «Динамо» примет «Локомотив», а ЦСКА 15-го сыграет в гостях с «Уфой». «Локомотив» лидирует на сегодняшний день в чемпионате.