В Индии 22 вагона пассажирского поезда, в которых находились около тысячи человек, уехали со станции и преодолели задним ходом 12 километров. Как выяснилось, железнодорожники нарушили технику безопасности и не заблокировали вагоны при замене локомотива. Как сообщает Скай Ньюс, никто не пострадал, но семь сотрудников железной дороги отстранены на время расследования.