В Индии 22 вагона пассажирского поезда, в которых находились около тысячи человек, уехали со станции
В Индии 22 вагона пассажирского поезда, в которых находились около тысячи человек, уехали со станции и преодолели задним ходом 12 километров. Как выяснилось, железнодорожники нарушили технику безопасности и не заблокировали вагоны при замене локомотива. Как сообщает Скай Ньюс, никто не пострадал, но семь сотрудников железной дороги отстранены на время расследования.
Комментарии2
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ansh 09 апреля 2018 | 21:34
Индусы на русских похожи...
nitinol 09 апреля 2018 | 21:35
Индусы - наши люди, у нас много общего...