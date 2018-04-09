Оператор бесплатного Wi-Fi в московском метро полностью изменит алгоритм авторизации для входа в сеть
Напомним, издание The Village рассказало о выявленной в сервисе крупнейшей уязвимости, чреватой утечкой персональных данных.
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Напомним, издание The Village рассказало о выявленной в сервисе крупнейшей уязвимости, чреватой утечкой персональных данных.
Комментарии4
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Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brocer 09 апреля 2018 | 21:35
Охранников в каждый вагон поставят? Еще раз говорю - есть смартфон - забудьте про личные данные.
palmcoast___ 09 апреля 2018 | 21:35
Обязуют покупать отдельный жетон для Вай Фая и все дела. Где еще скрести на поддержку русалов..
tks 09 апреля 2018 | 21:39
Да хорош врать уже!
Просто тупо баблосов, дармовщинки захотелось!
Самый прикол, что объём рекламы тот же останется!
odobryam_s 09 апреля 2018 | 21:41
Все для людей! Кст, менять можно и трижды на день.....