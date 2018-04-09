В Фейсбуке не отказываются от идеи исследования роли соцсетей в выборах и других демократических процессах

Как говорится в сообщении компании, работу доверят группе ученых, состав которой пока не определен. Эта группа не будет иметь права оказывать влияние на подбор участников проекта, на их работу и выводы. Для обеспечения независимости соцсеть не будет финансировать такие исследования.

Сегодня основатель Фейсбука Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе в связи с масштабной утечкой данных пользователей в интересах компании «Кембридж аналитика», занимавшейся исследованием выборов. Цукерберг заявил, что как владелец соцсети несет всю ответственность за недостаточное внимание к персональным данным.