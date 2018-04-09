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21:30, 09 апреля 2018

Совбез ООН парализован и не способен повлиять на ситуацию в связи с применением химоружия в Сирии

С таким заявлением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн. Он призвал мировое сообщество решительно реагировать на такие инциденты, не ограничиваясь словесным обсуждением. По сведениям Аль Хусейна, химоружие в последние 5 лет применялось в Сирии 35 раз.
Последнюю химатаку, в сирийском городе Думе, Совбез начнет обсуждать уже через полчаса.

Комментарии

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yakuzya 09 апреля 2018 | 21:36

Ом шмом

doorin 09 апреля 2018 | 21:38

Вreaking news !!!
================

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поздравил начальника
Генштаба Израиля Гади Айзенкотом с почином и фактическим
присоединением евреев к западной коалиции, возглавляемой
USA, которая не покладая рук борется с Асадом, русскими
и тупыми персами в Сирии.

Джеймс Мэттис обещал представить истиных евреев
и настоящих патриотов еврейского государства
Гади Айзенкотома и еврейского генерала Томера Барка
(лично руководившими операцией) к наградам за
очень своевременную операцию по ракетному
обстрелу Сирии.

Джеймс Мэттис пожелал всем евреям дальнейших
успехов в священной борьбе с русскими и Асадом
в Сирии.

\ Voice of America \

ostapbey 09 апреля 2018 | 21:40

yakuzya: и мы знаем этого парализора. Ему бы челкой плешь замаскировать..И усы приклеить. Вылитый " великий диктатор" И со справкой он бывшего СНГ даже..

eniro 09 апреля 2018 | 21:43

ostapbey:Та не, нэ та хворма, нэ той центр тяжести. Но в грудях такой водевиль, аж мерси!

skripal_live 09 апреля 2018 | 21:41

США применили против Сирии сообщения о химоружии...

zapadnay 09 апреля 2018 | 21:42

Да, как-то растеряли весь свой авторитет, не замечая того, что творят агрессивные авторитарные страны.

max3446 09 апреля 2018 | 21:37

Просто ООН нуждается в реформе. прежде всего надо выгнать с позором и без права восстановления кровавые агрессивные страны - англосаксов, пендосов, ЕС. Мира эти кровожадные потерявшие человеческое лицо подобие людей все равно не хотят. От них только агрессивная риторика всегда звучит

brocer 09 апреля 2018 | 21:39

max3446: Вы действительно думаете что великие космические силы не убивают простыми бомбами детей? Или это неправильные дети?

max3446 09 апреля 2018 | 21:42

brocer: я думаю что нет смысла применять хим оружие в случае если армия итак выигрывает, а боевики сдаются и добровольно покидают ранее захваченные ими территории. Тем более все факты применения такого оружия якобы Асадом не подтвердились, а белые каски известны своими фейками, причем клепают эти постановки по заказ как раз Запана, которому нечего делать в организации мира ООН с такими то де

ostapbey 09 апреля 2018 | 21:45

max3446: а в каком случае Россия применяет химическое оружие ИТАК? По заказу Пупана?
Вот с такими то де!
Даже..

skripal_live 09 апреля 2018 | 21:43

brocer: Ты лучше бы пожалел украинских детей, которых убили украинские войска на Донбассе...

kottigr1 09 апреля 2018 | 21:41

max3446: Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого", поддерживающий всех людоедов мир... Ведь РФ официально поддерживает террористов и диктаторов. В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..

ostapbey 09 апреля 2018 | 21:42

max3446: кто хочет русского мира? Вот кто хочет, тот и виноват.
Даже..

tks 09 апреля 2018 | 21:43

max3446: Жестко ты так, про Мордорашку то... зеркально!

moriak2 09 апреля 2018 | 21:37

Хусейн, вот блин, главный првовед

palmcoast___ 09 апреля 2018 | 21:38

Забить двери в ООН двумя досками крест на крест., давно пора распустить этот никчемный и мешающий миру "орган".

nikitin43 09 апреля 2018 | 21:42

palmcoast___россия блокирует работу совбеза и это явная угроза именно для россии , не плюй в колодец вован .

tks 09 апреля 2018 | 21:41

ООН уже давно инвалид полудохлый.

nanaryfive 09 апреля 2018 | 21:42

Я так понимаю человечество уже соскучилось по большой войне вроде первой и второй мировых. Тока тут уже ядерное оружие существует. Отсидеться прожигателям в Вашингтоне вряд ли получиться.

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