Совбез ООН парализован и не способен повлиять на ситуацию в связи с применением химоружия в Сирии

С таким заявлением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн. Он призвал мировое сообщество решительно реагировать на такие инциденты, не ограничиваясь словесным обсуждением. По сведениям Аль Хусейна, химоружие в последние 5 лет применялось в Сирии 35 раз.

Последнюю химатаку, в сирийском городе Думе, Совбез начнет обсуждать уже через полчаса.