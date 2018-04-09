Вопрос о возможности переноса фан-зоны ЧМ-2018 с Воробьевых гор будет рассмотрен в течение недели – активист

Вопрос о возможности переноса фан-зоны от главного здания МГУ на Воробьевых горах на альтернативную площадку будет рассмотрен Оргкомитетом Россия-2018 по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в течение недели. Это решение было принято на встрече протестующих с главой оргкомитета, вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель протестующих студентов университета Виталий Землянский.

«Дворкович подтвердил, что перенос на другую площадку остается возможной опцией, хотя, с его точки зрения, площадка на Воробьевых горах является наилучшей и практически единственной в Москве, так как в наибольшей степени соответствует всем требованиям ФИФА. Он пообещал, что в течение недели он и оргкомитет еще раз проверят возможность размещения фан-зоны на альтернативных площадках, а также пообещал предоставить студентам информацию о том, почему другие площадки не подходят», — сказал он.

По словам В.Землянского, вопреки утверждению властей о соответствии площадки на Воробьевых горах требованиям ФИФА, в реальности не соблюдены такие важные пункты как «уважение к локальному сообществу» и «опыт успешного проведения мероприятий». Он также отметил, что предложение властей минимизировать ущерб от размещения фан-зоны «установкой шумозащитных щитов» не удовлетворило активистов.

В.Землянский добавил, что студенты предлагают организовать фан-зону на ВДНХ. По его словам, аргументы, приводимые А.Дворковичем против этого варианта, не выглядят убедительно.

«На встрече было сказано, что площадка на ВДНХ не подходит, поскольку она якобы более удалена от центра города, чем Воробьевы горы, хотя это не так, и в действительности площадка на ВДНХ расположена даже ближе к метро. Также, по мнению Дворковича, ВДНХ не является таким знаковым местом, поскольку обладает меньшей историко-культурной ценностью», — отметил он.

По мнению активиста, в реальности главной проблемой переноса площадки является лишь то количество людей, которое может вместить организуемая фан-зона.

«На Воробьевых горах изначально предполагалось вмещать 40 тыс человек, хотя в дальнейшем эта цифра уменьшилась до 25 тыс. А площадка на ВДНХ может вместить только 15 тыс. Видимо, с их стороны выглядит неловким и неудобным главную площадку для ЧМ в столице делать меньше, чем любая другая площадка для чемпионата в регионах. А на другой чаше весов – мнение университетского и природоохранного сообществ, местных жителей», — пояснил он.