После обрушения рынка на фоне введения санкций США международные торговые дома перестали покупать алюминий у «Русал»

После обрушения рынка на фоне введения американских санкций международные торговые дома перестали покупать алюминий у компании «Русал» Олега Дерипаски. Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, сам «Русал» просит трейдеров немедленно приостановить платежи.

Компании Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Базовый элемент» более всего пострадали от введения санкций и объявили о риске технического дефолта.

На полное рефинансирование долгов попавших под санкции компаний, по оценкам экспертов издания Finanz.ru, потребуется 13 миллиардов долларов – больше, чем за год федеральный бюджет тратит на образование или здравоохранение.