После обрушения рынка на фоне введения санкций США международные торговые дома перестали покупать алюминий у «Русал»
После обрушения рынка на фоне введения американских санкций международные торговые дома перестали покупать алюминий у компании «Русал» Олега Дерипаски. Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, сам «Русал» просит трейдеров немедленно приостановить платежи.
Компании Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Базовый элемент» более всего пострадали от введения санкций и объявили о риске технического дефолта.
На полное рефинансирование долгов попавших под санкции компаний, по оценкам экспертов издания Finanz.ru, потребуется 13 миллиардов долларов – больше, чем за год федеральный бюджет тратит на образование или здравоохранение.
Комментарии22
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ura_123 09 апреля 2018 | 21:09
Таки клюнула Рыбка,да в самое темечко))) А нефиг было сказки рассказывать про жизнь на корабле с 13 рюзъкый рыбаками..
nikitin43 09 апреля 2018 | 21:28
ura_123: у путена конечно есть система сохранения личной власти, в эту систему вхлдит показательные казни и акции, начиналось с ходорковского -поепзательно для олигархов потом в этой системе казнь Немцова - показательна для оппозиции, казнь литвиненко скрипалей - показательна для предателей , одно он не продумал что лёгкий щелчок и экономика расеи затрещала , это пробуют янки свою систему.
lezhin 09 апреля 2018 | 21:36
раньше схема была такая алюминиевая компания продает алюминий за доллары, Дерипаска забирает доллары и тратит их, набирает кредитов и вешает их на алюминиевую компанию. После санкций кредиторы идут в ФРС, где им компенсируют потери свеженапечатанными долларами, алюминиевые компании перестают поставлять ценные ресурсы в страны, поддерживающие санкции, Дерипаска не платит кредитов, ссылаясь на санкции. Все довольны.
kottigr1 09 апреля 2018 | 21:09
На очереди "Газпром" ?
Примерно 60 процентов потребляемого на территории ЕС газа страны Евросоюза импортируют. Остальные 40 процентов добываются, в частности, в Великобритании, Нидерландах, Дании и Германии. Среди стран, экспортирующих природный газ в Евросоюз, доминирует "большая тройка". Это - Россия, Норвегия и Алжир, которые поставляют голубое топливо в основном по трубопроводам. Причем доли поставок у Норвегии и РФ примерно одинаковы. По данным Евростата на эти три государства пришлось около 85 процентов импортированного Евросоюзом газа. Среди остальных стран-экспортеров следует выделить Нигерию, Ливию, Египет и Катар, который в последнее время резко увеличил поставки сжиженного природного газа.
40% газа в ЕС поступает от европейских поставщиков.
25% газа в ЕС поставляется небольшими поставщиками из разных стран.
20-25% газа в ЕС поставляется из Норвегии и Алжира.
10-15% (в разные годы) газа поставляет в ЕС "Газпром"
Доля "Газпрома" без демпинговых цен на российский газ в поставках газа в ЕС что-то около 10%.. Европейцы даже не заметят потерю этого поставщика..
nns33 09 апреля 2018 | 21:22
kottigr1: . Европейцы даже не заметят потерю этого поставщика.. ==== " Отряд не заметил потерю бойца." Всё к этому идёт. " Кислород " будут перекрывать везде. Довыёживались! Блажили: " Ещё санкций". " Они помогают нам развиваться", " Я горжусь,что меня включили в этот список!"......
polba 09 апреля 2018 | 21:30
kottigr1: Про 40% от "европейских поставщиков" и 25% "из разных стран" поподробнее расскажите.
kottigr1 09 апреля 2018 | 21:38
polba: "По данным Евростата" Вы в комментарии увидели ? Вот и топайте на сайт этой организации. Там всё есть... А у нищих - слуг нет.
v_bnd 09 апреля 2018 | 21:39
polba: В гугле забанили ? Хотя, те бебе что в лоб, что polba :)
odobryam_s 09 апреля 2018 | 21:11
Ничего, российские пенсионеры и не такое купят. Наладим производство алюминиевой посуды! Алюминиевая ложка по запредельной цене от Дери - в каждый дом! И проверять специальным органом, чтобы зарплату и пенсии бюджетникам вилками выдавали!
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 21:14
Люминий - так люминий.
Скоро и жо чугуния доберутся, а может, и до полония.
polba 09 апреля 2018 | 21:27
ihor_syvoryj: Скорее до титана. 30% Мирового титана добывают компании Дерипаски. И около 7% алюминия.
Алюминий уже подорожал на 2,5%. Злые языки поговаривают, что титан взлетит минимум на четверть.
fueaqui 09 апреля 2018 | 21:36
polba: а России от этого повышения цен какой толк, если продажи встали? Алюминий подорожал, да не наш.
poster6996 09 апреля 2018 | 21:30
ihor_syvoryj: Полоний в каждый дом!!! Как социальную помощь!
zik14 09 апреля 2018 | 21:16
Наконец то мы увидели "невидимую руку рынка")))
mmm1960 09 апреля 2018 | 21:16
Чтобы добывать алюминий образование не нужно. Здоровья тем более.
odobryam_s 09 апреля 2018 | 21:29
mmm1960: Тем более, что по реальной ( а не официальной) экономической стратегии правительства народ - та же нефть! Только деньги из него добывать легче.....
tks 09 апреля 2018 | 21:19
"Меняю акции на Скрепы. Дорого. Сильно. Упорото."
Подпись: деРыбасько
snaker 09 апреля 2018 | 21:30
Теперь в россии будет избыток дешевого алюминия? Или нет? Да-аа, не думаю.
moriak2 09 апреля 2018 | 21:31
Продать трейжерис и демонстративно погасить долги Дерипаски. Любой наезд, продавать и гасить. Пока их можно еще продать
solonko 09 апреля 2018 | 21:35
"Грузите алюминий бочками".
Словом, россияне, покупайте у "Росала" алюминий и складируйте до лучших времен. Каждый чтобы по центнеру купил.
askol2016 09 апреля 2018 | 21:35
Придется Дерипаске заниматься производством. Например, алюминиевых ложек и вилок.
delovoy_podolsk 09 апреля 2018 | 21:43
Побыстрее бы схопывались все эти сырьевые империи от Путина. И превращались бы в свою суть - говно на палочке - все эти немыслимо разбогатевшие кретины, которые имеют в десятки раз большие возможности, но не сделавшие и сотой доли того, что совершили и совершают: Илон Маск, Билл Гейтс (на старте), Стив Джобс и другие малоавторитетные люди в русском мире.