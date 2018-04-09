Примерно через час Совет безопасности ООН соберется на заседание, посвященное ситуации в Восточной Гуте

В центре внимания химическая атака в сирийском городе Дума. Соединенные Штаты возлагают ответственность за атаку на правительственные силы Башара Асада и Россию как союзницу Сирии. Ответные меры против сирийских властей Дональд Трамп обещал принять в ближайшие двое суток. По его словам, в любом случае за применение химоружия ответят все стороны, поддерживающие Дамаск. Перевод РБК.

Между тем, российские врачи из центра по примирению Сирии обследовали районы, где, как полагают на Западе, было применено химоружие. Каких-либо следов отравляющих веществ не обнаружено. В Минобороны РФ утверждают, что сообщения о применении химоружия в городе Думе преследуют цель сорвать перемирие в Сирии.