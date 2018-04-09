Примерно через час Совет безопасности ООН соберется на заседание, посвященное ситуации в Восточной Гуте
В центре внимания химическая атака в сирийском городе Дума. Соединенные Штаты возлагают ответственность за атаку на правительственные силы Башара Асада и Россию как союзницу Сирии. Ответные меры против сирийских властей Дональд Трамп обещал принять в ближайшие двое суток. По его словам, в любом случае за применение химоружия ответят все стороны, поддерживающие Дамаск. Перевод РБК.
Между тем, российские врачи из центра по примирению Сирии обследовали районы, где, как полагают на Западе, было применено химоружие. Каких-либо следов отравляющих веществ не обнаружено. В Минобороны РФ утверждают, что сообщения о применении химоружия в городе Думе преследуют цель сорвать перемирие в Сирии.
Комментарии29
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skripal_live 09 апреля 2018 | 21:05
Совершенно очевидно, что эта горе-премьерша Мей, хотя и пыжится изобразить из себя М.Тэтчер, - полная дура, а у Джонсона, походу, даже есть справка из дурдома, но даже они должны понимать, к чему могут привести их грязные игры.
Если они думают отсидеться на своем острове, как это сделали их предки во 2-ю мировую войну, которые подлыми интригами перенаправили предназначенный для них гитлеровский удар на Советский Союз, то они горько ошибаются.
«Тополя» - это не Фау-2, а они обязательно прилетят в Лондон, если натовские ястребы развяжут ядерную войну.
И писец полный будет и этому острову, и зажравшейся Гейропе, и Америке, ни разу не видевшей ужасов войны. Украинские тролли тоже пусть не радуются, их тоже накроет по полной. И придуманному государству-проститутке Израилю, которое живет, пока позволяют его заокеанские хозяева, и поэтому старательно вылизывающее им зад. Им всем будет конец.
А русские люди выживут. Мы и не то переживали. По крайней мере, останутся сибиряки, потомки Ермака и другие россияне, проживающие по всей шестой части суши.
Они возродят новую Россию – новую мировую цивилизацию. Без ханжей, педерастов, олигархов, ельциных, джонсонов и трампов.
РОССИЯ БУДЕТ ВСЕГДА!
doorin 09 апреля 2018 | 21:08
Breaking news !!!
================
Главы Минобороны ФРГ, Франции, Швеции Литвы
и Великобритании - Урсула фон дер Ляйен, Флоранс
Парли, Петер Хультквист, Раймундас Кароблис и
Гэвин Уильямсон призвали весь Мир наказать
русских за оккупацию Сирии и применению в Сирии
химического оружия.
Наказание должно быть настолько суровым, чтобы от
русских буквально ничего не осталось.
Ответ русским может быть только один - внезапное
полное и гарантированное военное уничтожение
всех русских и примкнувшим к ним иранцев в Сирии.
" У нас у всех давние счёты к русским и настала пора
поставить точку ! " - заявили главы военных ведомств.
\Stern, Германия\
etofeasko 09 апреля 2018 | 21:10
Ждем жонглирование пробирками "доказательств" американских фокусников.
patrik05 09 апреля 2018 | 21:13
Соединенные Штаты возлагают ответственность за атаку на правительственные силы Башара Асада и Россию как союзницу Сирии...
Зачем Башару Асаду применять химическое оружие? Всё это очень похоже на отравление Скрипалей в британском Солсбери.
blahovdav 09 апреля 2018 | 21:45
patrik05: Зачем Башару Асаду применять химическое оружие? Всё это очень похоже на отравление Скрипалей в британском Солсбери.л/// Патька, а зачем плешивому крысу было травить Литыиненко??? Кстати, патька, ты уже перевел дерипаске 100 бакинских??? Все путлеровские свинки просто обязаны в трудную минуту поддержать главхряков....
kottigr1 09 апреля 2018 | 21:14
doorin: В принципе СБ ООН сам может "забанить" РФ раз и навсегда..
Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
nelibermot17 09 апреля 2018 | 21:17
Будут фотки девочки показывать?
https://mobile.twitter.com/rentvchannel/status/983076993053929473
kottigr1 09 апреля 2018 | 21:22
nelibermot17: Вы там комментарии хотя бы прочли ?
"Ебланы. Смотрите полное видео, эти спасатели передают её с рук на руки пока выносят из завалов.
Рен-ТВ - СМИ которое мы заслужили."
polba 09 апреля 2018 | 21:44
kottigr1: Эту тоже, передают из рук в руки?
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/10/21/9/1477064790140559626.jpg
Ну... в смысле от гримёра сценаристу?
polba 09 апреля 2018 | 21:37
nelibermot17:
И девочки
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/10/21/9/1477064790140559626.jpg
и мальчика
https://pbs.twimg.com/media/Cx5S3WaXAAAc_Ln.jpg
и много других занимательных фейков.
Мальчика.
prutkov100 09 апреля 2018 | 21:21
kottigr1: Есть много косвенных улик , что на международной арене страны РФ не существует , а до сих пор СССР , вплоть до кодов расчетных счетов в валюте .
mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 21:09
Тупому западному сообществу будет продемонстрирована пробирка со спермой колина пауэлла. )
polikarpich 09 апреля 2018 | 21:13
skripal_live: Да всех убьют, замочат, накроют, превратят в ядерный пепел. Никого не останется.
Останутся только skripal_live, "Патрик" и Путин. И вот они-то и размножатся возродят цивилизацию, подобно обитателям Ноева ковчега, их потомки будут населять Землю и владеть ею. :-)))
eniro 09 апреля 2018 | 21:15
skripal_live: Согласен, Россия будет всегда. Но, "рулевых" этого государства, периодически надо пороть за ошибки и сажать за преступления, а иначе "детки во власти" просто оху ... от безнаказанности.
faucon2006 09 апреля 2018 | 21:17
skripal_live: подрочи и все пройдет
skripal_live 09 апреля 2018 | 21:22
faucon2006: по себе знаешь?
naivnyk 09 апреля 2018 | 21:06
Решение то понятно всем. Но результат встречи, вот это интересно. Можем завтра с утра уже не узнаем)))
odobryam_s 09 апреля 2018 | 21:08
Посидели, потрындели, разошлись.....
sensei54 09 апреля 2018 | 21:09
В Минобороны РФ утверждают,....
..............................................................
Так елки зеленые, допустите туда тех, кто подозревает! И дело с концом.
sir_charlie 09 апреля 2018 | 21:12
sensei54: Там МО РФ и говорит "Ступайте!" А они охраны МО РФ требуют
snikkersnepper 09 апреля 2018 | 21:17
sensei54:
Вы всерьез полагаете, что "те, кто подозревает", всерьез туда рвутся что-то выяснять?
Простите, а нянечка в садике знает, что вы пишите с ее компьютера?
ПС. В Хан-Шейхун за год не приехал никто. На Шайрат затаскивали полгода, приезжали, посмотрели, не взяли ни одной пробы.
sir_charlie 09 апреля 2018 | 21:10
Кот Скрипаля все же спасся от живодеров из MI5 и добежал до Думы и Рады?
Слава котам!
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 21:12
Сегодня у пригожинских аврал!
Всех высвистали наверх?
sir_charlie 09 апреля 2018 | 21:14
ihor_syvoryj: Так как бы дерипаскино сегодня делят. Большу чась - уточке и трампу, а остальное в раздачу.
А через неделю как бы мамутово обещали по полный как бы Авен раздербанить
jetsam 09 апреля 2018 | 21:17
#российские врачи #
с этой фразы можно начинать standup...
#российские врачи...обследовали...не обнаружено#
у меня у тестя рак легкого на последней стадии _случайно_ обнаружили (лечили руку)
так что "российские врачи" это как прапорщик - и не солдат и не офицер...
cukker 09 апреля 2018 | 21:33
пока у России эффективнее оружие, надо дать американцам по рукам, что бы всякая охота к провокациям исчезла.сколько можно терпеть их выходки?
sbk 09 апреля 2018 | 21:33
И давно российские врачи владеют мастерством поиска следов хим. оружия? И дело ли это врачей?
solonko 09 апреля 2018 | 21:41
Россия опять наложит вето на расследование этого случая, чтобы все было шито-крыто.
Но будет орать как резанная - ничего не было, провокация, наши врачи зуб дают!
ly4_sveta 09 апреля 2018 | 21:42
Давно пора СБ ООН разобраться со всеми диктаторами,
узурпаторами, палачами и прочими тоталитарными
маньяками-убийцами собственных народов. Сколько
можно безнаказанно травить, издеваться, преследовать
и убивать? Всех к ответу. И Путин не исключение. Поддерживать
Асада? Это кем надо быть?