На российского велопутешественника в Индии было совершено нападение.

44-летний Олег Вершинин, совершая кругосветное путешествие, остановился на ночевку возле одного из полей. Местный фермер принял его за вора и накинулся на него с факелом. На шум сбежались соседи, которые приняли участие в избиении.

У Вершинина множественные переломы, рассечена голова. Он госпитализирован. За его судьбой следит российский МИД.