На российского велопутешественника в Индии было совершено нападение.
44-летний Олег Вершинин, совершая кругосветное путешествие, остановился на ночевку возле одного из полей. Местный фермер принял его за вора и накинулся на него с факелом. На шум сбежались соседи, которые приняли участие в избиении.
У Вершинина множественные переломы, рассечена голова. Он госпитализирован. За его судьбой следит российский МИД.
Комментарии15
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kir_pich_101 09 апреля 2018 | 20:35
В Расее убили бы...
Легко отделался.
riots 09 апреля 2018 | 20:36
Зеленые человечки уже в пути ?
gvs 09 апреля 2018 | 20:37
Индийские русофобы )))
sasass 09 апреля 2018 | 20:38
Все Россияне очень похожи на воров и обманщиков и в этом очень виновата власть Российская...)))
kir_pich_101 09 апреля 2018 | 20:42
sasass: После его криков: "Я Русский!" начались переломы...
brocer 09 апреля 2018 | 20:47
Решил поесть из того что там росло, как по старинке с колхозного поля.. скорее всего.. в нищей стране... Хорошо что не убили.
evgeny_biolog 09 апреля 2018 | 20:49
Вероятно, Олег Вершинин на хинди знает только "Дай закурить" и слабо представляет себе, что значит ночевать на сельскохозяйственных угодьях ...
alo0000 09 апреля 2018 | 20:57
К этому чудаку консула допустили? Или - нафиг он кому нужен?
seva1223 09 апреля 2018 | 21:05
Удар в спину!
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 21:06
Мораль басни такова "В Африке большие, злые крокодилы. Будут вас кусать, Бить и обижать,- Не ходите, дети, В Африку гулять"
seva1223 09 апреля 2018 | 21:08
Это однозначно были индусобандеровцы они ещё четырех рукого мальчика распяли...
garrytabur 09 апреля 2018 | 21:20
Принять человека за вора можно только в одном случае, если он уже спер и попался. Есть просто пока взял, то никто его за вора не примет, может он взял в руки чтобы купить. Так что думаю ему еще и мало досталось. Привыкли у себя в стране все красть, что не приколочено, думают и в других странах так же.
ugiazov 09 апреля 2018 | 21:24
Травматику с собой возить надо. Или баллончик на худой конец.
blahovdav 09 апреля 2018 | 21:34
ugiazov: Травматику с собой возить надо. Или баллончик на худой конец./// С худым концом нефиг по Индиям шастать... А баллончик бы доставил хлопот индийским проктологам....
vladimirbelarus 09 апреля 2018 | 21:30
Как путешественник мог бы быть и осторожнее и поопытней, что-ли. Заехал бы к самому фермеру, дал бы пару рупий, был бы накормлен и цел.