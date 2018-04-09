Глава Фейсбук Марк Цукерберг признал, что допустил ошибку, не придав значения защите личных данных пользователей
Глава соцсети Фейсбук Марк Цукерберг признал, что допустил ошибку, не придав значения защите личных данных пользователей. Об этом он заявил в письменных показаниях Конгрессу США в связи с масштабной утечкой персональных данных пользователей соцсети. «Это была моя вина. Я прошу прощения. Я несу ответственность за то, что происходит в Фейсбуке», — заявил Цукерберг.
Комментарии5
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putin_itogy 09 апреля 2018 | 20:42
Прощаю тебя, сын мой!
Иди, трудись, приноси благо человечеству.
И не повторяй больше ошибок.
Никогда не верь, не бойся, и не проси, у чекистов.
mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 20:45
Маркуша-дурачок.
brocer 09 апреля 2018 | 20:49
А для чего соцсети тогда? Неужели кто то поверит что для людей? )) Зарабатывал чувак. Да и сети никто не создает просто ради общения. Все продают данные пользователей. Не повезло.
slavaibo 09 апреля 2018 | 21:02
Извиняться не наш метод!
ugiazov 09 апреля 2018 | 21:28
Засекретишь - в России штрафуют, не засекретишь - в Америке штрафуют.
Как дальше жить?