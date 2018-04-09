Глава Фейсбук Марк Цукерберг признал, что допустил ошибку, не придав значения защите личных данных пользователей

Глава соцсети Фейсбук Марк Цукерберг признал, что допустил ошибку, не придав значения защите личных данных пользователей. Об этом он заявил в письменных показаниях Конгрессу США в связи с масштабной утечкой персональных данных пользователей соцсети. «Это была моя вина. Я прошу прощения. Я несу ответственность за то, что происходит в Фейсбуке», — заявил Цукерберг.