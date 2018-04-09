Сегодняшнее падение рынка в России стало крупнейшим с марта 2014-го года
Нынешний обвал эксперты связывают с введением Соединенными Штатами новых санкций в отношении фигурантов так называемого «кремлевского списка». Индекс московской биржи упал сегодня на 8,3%, РТС рухнул на 11,4%.
Комментарии38
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andreyvitalevich 09 апреля 2018 | 20:36
А насколько громче стали смеяться "Искандеры"?
arye_11 09 апреля 2018 | 20:39
andreyvitalevich:
Америка.
АСТАНАВИТЕС!!!
meister_luvin 09 апреля 2018 | 20:45
arye_11:
"Санкций! Дайте еще больше санкций! распространите лично на меня санкции!" кричали депутаты Госдумы в 2014 году.
Получили
pmasel 09 апреля 2018 | 20:52
Да хрень это все. В 2008 было намного интереснее.
Те кто сидел в шортах сегодня славно заработали. С чем их и поздравляю. За день заработали как за год! ;-)
vilingrad 09 апреля 2018 | 21:20
pmasel: Путин: "Вы нас не слушали? Послушайте сейчас!"
Прислушались: бздынь по многомудрой лысине! Где наш самый влиятельный человек планеты с супероружием?
aleksandr39 09 апреля 2018 | 21:26
arye_11: УРА !!!! Народу опять станет еще лучше .
ugiazov 09 апреля 2018 | 21:31
aleksandr39: Нас всё время убеждают, что падение рубля выгодно для России.
kottigr1 09 апреля 2018 | 20:40
andreyvitalevich: Ничего.. выдюжим ! КАКНАШИДЕДЫВОЕВАЛИ.. МОЖЕМИПОВТОРИТЬ,
Главное, что пальмовое масло россиянам не запретили.. А бесплатный валежник у россиян уже есть.. !
zztop1960 09 апреля 2018 | 20:44
andreyvitalevich: Портянки попримолкли , чешут репу и ждут методичек
blahovdav 09 апреля 2018 | 20:57
zztop1960: Портянки попримолкли , чешут репу и ждут методичек
//// Нее, патрики, емелины, ватсоны, социализмы, перды и прочая путлеровская сволота стоит в очереди и переводят по 100 бакинских помощи вексельбергам, ротенбергам и прочим дерипаскам. Рузькие своих не бросают???
kir_pich_101 09 апреля 2018 | 20:37
А интересно, теперь вместе с хлебом в нагрузку, сколько килограмм алюминия будут выдавать в магазинах Расеи?
brocer 09 апреля 2018 | 20:52
kir_pich_101: Придумают алюминиевые дома (по реновации). И дороги. Гробы уже само собой. На большее не хватит фантазии.
blahovdav 09 апреля 2018 | 21:06
brocer: Придумают алюминиевые дома (по реновации). И дороги. Гробы уже само собой. На большее не хватит фантазии.//// Да прям.... Каждой школе по 2 выгребные ямы из алюминия, лопаты для поедания блинов, возврат к алюминиевым вилкам и ложкам... Зря вы так плохо думаете о фантазии путлеровских хрюнделей...
ugiazov 09 апреля 2018 | 21:33
kir_pich_101: Алюминиевые кастрюльки и сковородки подорожают.
riots 09 апреля 2018 | 20:38
А как же обещанная стабильность ?
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 20:47
riots: она в паденьи
nebudbydlom 09 апреля 2018 | 20:49
riots: все честно - стабильно летим в ад!
marineru 09 апреля 2018 | 20:50
riots: она здесь - зовётся стабильным анусом
arye_11 09 апреля 2018 | 20:51
riots:
А как же обещанная стабильность ?
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Так это она, родимая, и есть.
Из всех предлагаемых путей развития выбрать самый плохой, самый провальный, самый неудачный, это и есть стабильность.
Имея в руках самую богатую в мире страну, столетиями держать свой народ в нищете, это и есть стабильность.
Получить от Небес два десятилетия тихой, мирной жизни со сверх-доходами от нефти и в конце этого периода оказаться вновь с пустой казной у разбитого корыта, это и есть стабильность.
Стабильность неудач стабильность ошибок, стабильность нищеты, вот что такое "стабильность по русски"
hunterhead 09 апреля 2018 | 20:46
"Сегодняшнее падение рынка в России стало крупнейшим с марта 2014-го года"
Как говорит новый упырь 2018 года - это все россиянам только на пользу...правда, россияне? :-D
val_9 09 апреля 2018 | 20:47
вот и тот. кто наебенивается...
Ирка Роднина тебе за детей не стыдно?!
val_9 09 апреля 2018 | 20:50
Крамнашшшшш! Вамкршшшшш! Брюква!
ura_123 09 апреля 2018 | 21:05
val_9: шанмырк,ШАНМЫРК..)))
gramotei 09 апреля 2018 | 20:55
друзья запасайтесь попкорном!!! шоу кажись начинается.........!!!!
kp6ic 09 апреля 2018 | 20:56
то ли еще будет. с улыбками и смехом. мде.
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 20:56
Ну, как поплавали?
ffonarshik 09 апреля 2018 | 20:56
Ну все,пропала Расеюшка.Все быстро в Кремль Путини ловить пока не сбежал!
alo0000 09 апреля 2018 | 21:00
А что будет, если так рухнут акции Газпрома или Роснефти? Пойду прикуплю консервов и итальянских макарон.
ivanov356 09 апреля 2018 | 21:04
alo0000: alo0000: В провинции это уже надоело потреблять. Серьёзно.
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 21:12
alo0000: акции Газпрома падают уже лет 10 медленно
ivanov356 09 апреля 2018 | 21:02
А где он наш рынок упал, в Москве, в Сибири, в провинции? Где он стоял то?
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 21:08
Распродали народные ресурсы за доллары, вывели за рубеж и просрали...
Ублюдки!
petrov85 09 апреля 2018 | 21:09
США знают своё дело.
Интересно до старика кабаева доходит что зрязалупался, или пойдет вобанк?
diegosanches 09 апреля 2018 | 21:10
Когда с флагом американским в окне будут ездить? Шампанское в думе пить?
putkaput001 09 апреля 2018 | 21:17
Теперь по всей России будут сажать алюминиевые огурцы на брезентовом поле...Цой всё предвидел...
patlik 09 апреля 2018 | 21:24
Извините господа-товарищи, но коменты недалекие. Трамп явно русский шпион. В веденые санкции играют на руку России. Тот же РУСАЛ международная компания, и в случае банкротства имущество продается. А теперь вдумайтесь (кто может), Россия под санкциями, а имущество как в России так и за рубежом. Где активы будут дороже? А выручку от продажи поделят поровну. Безгранична глупость Запада. Ну а Трамп просто душка. 8))))
grossalexis_032018 09 апреля 2018 | 21:38
patlik: Э нет, Трампушка как раз не прост - грохнули Руссал, половина иллюминация приходила оттуда. Ровно на столько Трамп защитил своих производителей.. Лучше объяснил Мовчан в своем выступлении на Эхе.
whocares 09 апреля 2018 | 21:27
Год назад были в говне, на прошлой неделе в говне и сегодня опять в говне. Ситуация стабилизировалась.