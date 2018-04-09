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20:30, 09 апреля 2018

Дональд Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии

Дональд Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в ближайшие двое суток. При этом он дал понять, что не исключает и военную силу. Сегодня вечером Трамп проведет совещание с руководством Пентагона. Сегодня же вечером ситуацию с использованием химоружия в Сирии рассмотрит Совет безопасности ООН.

Комментарии

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sandro_007 09 апреля 2018 | 20:34

Ждем удара по Сирии? Там же наши военные базы.

plurm 09 апреля 2018 | 20:36

sandro_007:

Еврейчики явно заигрались в войнушку и
пора им указать их место у параши.

Надеяться на благоразумие евреев и тем более
доверять евреям - это верх неблагоразумности.
В том числе и в России, кстати.

Евреев следует постоянно держать за горло
ежёвыми рукавицами и быть готовым в любую
секунду вырвать кадык еврея с корнем.

Только тогда еврей становится верхом благоразумия.
Это же прописные истины !

patrik05 09 апреля 2018 | 20:38

Дональд Трамп примет решение о возможных ответных мерах в отношении Сирии...

В,Путин должен применить С-400, сбивать американские ракеты, самолёты и беспилотники.

(комментарий скрыт)

sandro_007 09 апреля 2018 | 20:56

patrik05:
Странная какая-то роль у нас в Сирии, Патрик. Наши военные силы там вроде бы есть, но как-будто их нет. И кто хочет запускает ракеты.

nelibermot17 09 апреля 2018 | 20:59

Врачи больниц города Дума сообщают, что пострадавшие от химических атак к ним в больницы не поступали. Но откуда им знать? Правозащитникам из Лондона и США всё известно гораздо лучше.

kryymsdyk 09 апреля 2018 | 21:04

nelibermot17: К врачам Хиросимы тоже никто не поступил, и к врачам Гулага не все попали

wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 20:59

patrik05: Что ж не применил когда Турция сбила? Когда США аэродром разбомбили? Когда "Вагнер" в пыль превратили? Ась? Видно еще остатки ума и здравого смысла остались

sandro_007 09 апреля 2018 | 20:40

Кто блефует? Если Асад действительно применяет химоружие против своего населения, то на кой чёрт он нам сдался? А если шельмуют белые каски и дикий запад, то почему не наведем порядок железной рукой?

smirnofs 09 апреля 2018 | 20:41

plurm:

Согласен, жёстко, но справедливо.

Вообще-то достаточно превратить в пыль
аэродром с которого осуществлялся налет.
И евреи станут как шелковые.

kottigr1 09 апреля 2018 | 20:54

smirnofs:
— Работая над материалами для своей будущей книги по геополитике, я в какой-то момент понял, что множество исторических параллелей и совпадений, встречающихся в различных летописных источниках, на самом деле не случайны, но дают “подсказку”: история России начиналась на Ближнем Востоке. Логическая картина событий, разворачивавшихся несколько тысяч лет назад, стала складываться после того, как я “поставил” древний Новгород в Палестине, догадавшись, что много веков назад он находился на месте нынешнего Наблуса (это слово тоже означает “новый город”). Такая “точка отсчета” позволила совсем по-другому читать летописи, рассказывающие о походах, военных действиях… Я использовал хорошо знакомые специалистам письменные источники, но по-иному трактовал географическую привязку описываемых в них событий, — и все они прекрасно “укладывались” на карту Ближнего Востока.

Историк Вадим Макаренко

kottigr1 09 апреля 2018 | 20:48

plurm: “Стольный град” Москва стоял когда-то на месте столицы современной Сирии — Дамаска…
Александр Невский устроил крестоносцам “Ледовое побоище” в Палестине на Тивериадском озере…
Ближайшими родственниками славян являются курды…
Это лишь некоторые парадоксальные выводы, которые сделал московский исследователь, кандидат наук и специалист по Ближнему Востоку Вадим Макаренко.
Сирия, Египет, Турция и весь Ближний Восток приобретают глубинно-голографическое измерение. Мы были там. Мы жили там. Там наши корни. Это - наша бывшая Родина.
Мы принесли с собой топонимику, которая была привязана совсем к другой местности. А на бывшей земле наших предков названия гордов и рек, имена наших героев и полководцев были переделаны на арабский манер, хотя и остались во многом созвучны: Новгород - Наблус, Москва - даМАСК, Рязань - Дейр-эз-Зор, Старая Русса - Иерусалим.

wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 20:56

plurm: Слушай ты фашист недоделанный. в Церковь свою иди и помолись Еврею Христу, Еврейке Божьей матери и 12 апостолам все Евреи. Больше там молиться некому. Пока что Израиль долбит Хизбалу в Сирии когда хочет и сколько хочет. Россия молчит и НИКОГДА!!! не сунется на Ближнем Востоке против Израиля. Вам чётко указали, что Израилю наплевать чьи там С400, российские или сирийские, надо сотрут с лица земли любые. Что это Гарант молчит и никогда не выступает с осуждением Израиля, понимает это ему ни ИГИЛ с автоматами бомбить, и то уже сбили несколько самолётов и вертолётов. Так что заткни свою пасть дебил . Такие как ты умственно отсталые шесть раз пытались уничтожить Израиль, превосходство было в 40 раз и каждый раз были разбиты полностью. Так же будет и впредь.

sandro_007 09 апреля 2018 | 21:27

wojskowy:
Пан есть поляк? А как насчет пары тополей с плющихи? Наплевать? Купол не прикроет, это не палестинские фейерверки. Может тебе заткнуться?

zollendorf 09 апреля 2018 | 21:43

wojskowy: Да уж, до этих тугодумов никак не дойдет что есть арабские оборванные моджахеды, русская солдатня тупая (с таким же вооружением), асадовские придурки, ИГИЛ и прочая шваль, и есть серьезные дяди в лице США, Израиля, и той же самой Турции. И с серьезными дядями тем первым лучше не пересекаться даже случайно, не то может случиться то что случилось с придурками ВагИнерами.
Но дураки на то и дураки что и на своих ошибках не способны обучаться чему либо.

(комментарий скрыт)

zularin12 09 апреля 2018 | 20:39

Трамп, у шоколадного Пети научился пустозвонству?
Знаем, помним, как КНДР многократно стёр с лица Земли. :))))

rsilk 09 апреля 2018 | 20:49

sandro_007: Друзья путина с Рыбкой местами меняются.

kottigr1 09 апреля 2018 | 20:37

Все эти санкции из зависти к Величию гиганта мысли и гению российской современности..
"Если бы у петуха были бы яйца, то он был бы курицей. "(ВВП. Из неопубликованного)
Вот Трампу мужики пододеяльники не дарят....

vv61 09 апреля 2018 | 20:44

Ой, да сколько он Кима пугал, кораблики свои подгонял к С. Корее, и что? Нихрена он не может, только болтать, ну ещё свои ржавые томагавки может пустит, половина которых не долетит)))

cukker 09 апреля 2018 | 20:44

надеюсь пару американских эсминцев мы потопим "Калибрами"

kottigr1 09 апреля 2018 | 21:00

cukker:
— Правильнее было бы перевернуть вопрос: как ближневосточный город перекочевал в северные края? Дело в том, что известный сегодня всем Великий Новгород — это “дубликат”, “реплика” того древнейшего Новгорода-Наблуса, жители которого более десяти веков назад был вытеснены завоевателями со своей родины и в поисках нового места обитания постепенно перекочевали далеко на северо-запад. Они принесли туда не только свои традиции, часть своего культурного наследия, но и привычную топонимику: раз отцы и деды жили в палестинских краях в Новгороде, значит, и новое северное поселение пусть будет называться Новгородом…
Потом пришли туда татаро-монголы и вытеснили прочь большую часть славянского этноса. А те, что остались, постепенно ассимилировали. Современные курды — это на самом деле прямые наследники славянского населения, жившего тысячи лет назад на Ближнем Востоке.
Старая Русса, например, это же Иерусалим! А прежняя Рязань до сих пор сохранилась на берегах Евфрата и носит название Дейр-эз-Зор — в переводе Золотой Город.
— Все московские события, о которых нам рассказывают учебники, по крайней мере вплоть до начала XV века, разворачивались не здесь, а на Русском Востоке. Именно там правили “прамосквичами” князья, известные нам как Юрий Долгорукий, Иван Калита. И описания тех дней принесли с собой в северные края — вместе с драгоценностями и священными реликвиями — славяне-переселенцы, отправившиеся искать лучшую долю из города Дамаска, столицы современной Сирии (обратите внимание на созвучие имен этих двух городов: Москва—Дамаск).

Историк Вадим Макаренко — “МК”: “Древняя Русь перекочевала на север с Ближнего Востока”

tks 09 апреля 2018 | 21:32

kottigr1: Зачётный трэшак! )))

zz682 09 апреля 2018 | 21:43

tks: sandro_007: tks:Все точки расставит удар по Сирии , ВАНГА Сказала , Сирия падет настанет конец света, готовьте белые простыни и бежите на кладбище

(комментарий скрыт)

sensei54 09 апреля 2018 | 20:46

Сухая статистика.
В 1982-м СССР воевал в Сирии на стороне Асада. Средства ПВО были самые новые: ЗРК С-75М, С-125М, "Куб", "Оса","Шилка", стационарные РЛС, средства РЭБ, около тысячи советских «инструкторов», то есть – расчеты этих ЗРК и РЛС.
Тогда, 9-го июня, в течение нескольких часов израильская авиация уничтожила 15 зенитно-ракетных дивизионов. На следующий день уничтожены оставшиеся 8 ЗРДн.
Израильтяне при этом не потеряли ни одного самолета.
К концу июля в воздушных боях Сирия признала потерю 60-ти самолетов. По израильским данным – 82.
Потери ВВС Израиля - два вертолета, один штурмовик "Скайхок", и один F-4 "Фантом".
Подробности впечатляют, но это уже другая история, чисто техническая.

glebbalbesov 09 апреля 2018 | 21:05

sensei54: а для полноты картины не расскажете о количестве израильских самолетов против ливийских? Хотя в принципе ядерно бомбе поуху на это все.

sir_charlie 09 апреля 2018 | 20:55

Неужели, в ответ на израильский удар по Сирии, Трамп ударит по избавленному от американского посольства Тель-Авиву? ((((((((((((

ivanov356 09 апреля 2018 | 20:59

Не ассоциирую разорённую Россию с ожиревшим кремлём. Если карлику хорошую пинчину свешают, то это неплохо.

abuvgrobu 09 апреля 2018 | 21:02

Посмотрит, удался ли вброс и верят ли ему хоть сколько-нибудь, прикинет к носу, а там уж видно будет..

sagen 09 апреля 2018 | 21:14

После погибших 5(?????) вагнеровцев в Сирии при попытке захватить нефтяные поля. приумолкли звоницы, приспущены флаги, не слышны победные реляции. Гадить начали исподтишка. Отравили Скрипаля но и тут обгадились. А ведь это был приказ Путина, кто помнит https://youtu.be/Sv55eZdSwIc Это он о Скрипале так распинался.

tks 09 апреля 2018 | 21:23

А что, существо Симонянихо всё катается на авто под амерским флагом по садовому в Москве, как с января 2017-го обещалось?

samkos 09 апреля 2018 | 21:39

Сирийские ватники прячутся в щели по всей стране.

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