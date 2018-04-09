Московские таксисты бойкотируют крупные агрегаторы заказа такси из-за повышения комиссии – председатель «Форума такси»

Ряд московских таксистов бойкотируют крупные агрегаторы заказа такси, в том числе «Яндекс.Такси», «Gett» и «Uber», из-за повышения комиссии, взимаемой за получение заказа водителем. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

«Бойкот проводят несколько группировок таксистов в Москве: они просто не выходят на работу по всем агрегаторам, а работают через диспетчерские службы, которые принимают заказы по телефону», — пояснил он.

О.Амосов при этом подчеркнул, что бойкот распространяется на большинство крупных агрегаторов. «Не только «Яндекс.Такси» и «Gett». Водители «Uber» тоже не выходят на работу. Сейчас даже блокируют такси «Angel» и «Рич», — добавил он.

По словам О.Амосова, цель бойкота – показать, что водители такси могут сплотиться и требовать соблюдения своих прав.

«Причина банальная: цены на такси падают, а проценты по заказам поднимаются, в результате таксисты меньше начинают зарабатывать. Требование — чтобы государство ограничило проценты агрегаторов до 10% и создало фильтр допуска на рынок», — пояснил он.

При этом О.Амосов подчеркнул, что проведение акций протеста таксистов не будет означать невозможность для горожан заказать такси у бойкотируемых агрегаторов. «Я не думаю, что она будет массовой, и не думаю, что рядовой пассажир увидит результаты по этому бойкоту», — отметил он.

Амосов рассказал, что акции таксистов в разных форматах также планируются в 4-5 крупных городах России, однако, по его данным, ни одной заявки на проведение митинга или другой массовой акции ни в одном городе России подано не было.