Таксисты бойкотируют «Яндекс.Такси» из-за увеличения размера комиссии, взимаемого за получение заказа через агрегатор. После уплаты такой комиссии, водитель может не получить прибыль за совершенную поездку или даже «уйти в минус». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Он пояснил, что 22 марта «Яндекс.Такси» в одностороннем порядке повысил размер своей комиссии с 20% до примерно 30%, включая платежи за пользование таксометром, подключение водителей и прочие услуги.

«Это все привело к тому, что половину своей суммы водитель такси должен отдавать за то, что он получил заказ от агрегатора. Это включая всякие накрутки партнеров «Яндекс.Такси», которые организуют перевод денег. Себестоимость обработки системой заказа равна примерно 1 рублю, при этом все агрегаторы берут 20-30%, и это ни экономически, ни административно не ограничено. Поэтому очень много таксистов массово отказываются от выполнения заказов от «Яндекс.Такси». Раньше это было просто невыгодно, теперь – это работа в минус», — рассказал С.Швагерус.

По словам С.Швагеруса, к бойкоту присоединяются также водители такси в 15 крупных городах РФ. Для пассажиров это может привести к массовому отказу таксистов реализовывать заказы через приложение «Яндекс.Такси».

«В целом ситуация не очень хорошая ни для потребителя услуг, ни для самих таксистов, ни для агрегаторов вызова такси, ни для властей города Москвы», — заключил он.