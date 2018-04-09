Российские таксисты планируют завтра провести бойкот службы заказов «Яндекс.Такси»

Об этом сообщают у себя в форумах и соцсетях таксисты из ряда регионов, в том числе Москвы, Рязани и Сочи. Как сообщает «Газета.ру», акцию против агрегатора поддержал и профсоюз работников общественного транспорта. Среди причин бойкота участники акции называют недовольство тарифной политикой и бездействие властей в сфере перевозок.