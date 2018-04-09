Российские таксисты планируют завтра провести бойкот службы заказов «Яндекс.Такси»
Об этом сообщают у себя в форумах и соцсетях таксисты из ряда регионов, в том числе Москвы, Рязани и Сочи. Как сообщает «Газета.ру», акцию против агрегатора поддержал и профсоюз работников общественного транспорта. Среди причин бойкота участники акции называют недовольство тарифной политикой и бездействие властей в сфере перевозок.
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deti_sgoreli_izza_karlika 09 апреля 2018 | 20:09
А что не так с Яндекс.Такси? Хочешь работай с ними, хочешь - не работай. Никого ж не неволят. В чем проблема?
А сниженные тарифы только радуют))) Раз везут за эти деньги, значит все нормик))) Спрос рождает предложение.