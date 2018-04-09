Власти Кузбасса проверяют информацию о массовом отравлении детей в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски
На сегодняшний день в больницу с признаками отравления отправлены 10 детей, а всего в момент происшествия там находились 27 человек. Роспотребнадзор сейчас исследует пробы воды и воздуха. Управление Следственного комитета по своей линии проводит доследственную проверку.
Комментарии1
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jetsam 09 апреля 2018 | 20:08
тулеев извинился? шел из местной думы?
местная дума извинилась?
мизулиной уже звонили?
уполномоченная попадья выехала?