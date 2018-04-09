Власти Кузбасса проверяют информацию о массовом отравлении детей в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски

На сегодняшний день в больницу с признаками отравления отправлены 10 детей, а всего в момент происшествия там находились 27 человек. Роспотребнадзор сейчас исследует пробы воды и воздуха. Управление Следственного комитета по своей линии проводит доследственную проверку.