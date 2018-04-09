Родственники арестованных по так называемому «пензенскому делу» решили объединиться для защиты прав своих близких
Как сообщается на сайте движения «За права человека», 7-го апреля они учредили организацию «Родительская сеть – комитет родственников задержанных анархистов».
Арестованные по делу обвиняются в участии в террористическом сообществе. Они утверждают, что сотрудники ФСБ пытали их и оказывали давление, добиваясь признательных показаний.
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