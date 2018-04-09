Соединенные Штаты не оставят без последствий применение химоружия в Сирии
За это заплатят все, причастные к химатаке в сирийском городе Дума. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Трамп при этом не исключил силового ответа против Сирии. Решение, по его словам, будет принято в ближайшие двое суток.
Через два часа ситуацию в Сирии в связи с применением там химоружия рассмотрит Совет безопасности ООН.
Комментарии9
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pit_heap 09 апреля 2018 | 20:07
а уж сколько всего в адрес северной Кореи наговорил Трамп в прошлом году и не сосчитаешь.
tvitov66 09 апреля 2018 | 20:10
pit_heap: Трамп уже наверняка знает что этонемы, этогонебыло и онивсеврут
patrik05 09 апреля 2018 | 20:10
...Вижу голубеющую даль,
Нарушать такую просто жаль,
Жаль, что ты её не видишь.
Путь наш труден и далёк,
Мой "Фантом" несётся на восток,
Делаю я левый поворот,
Я теперь палач, а не пилот.
Нагибаюсь над прицелом,
И ракеты мчатся к цели,
Впереди ещё один заход.
Вижу в небе белую черту,
Мой "Фантом" теряет высоту,
Катапульта - вот спасенье,
И на стропах натяженье,
Сердце в пятки, в штопор я иду...
...Кто же тот пилот, что меня сбил, -
Одного вьетнамца я спросил.
Отвечал мне тот раскосый,
Что командовал допросом,
Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын.
Это вы, вьетнамцы, врёте зря,
В шлемофоне чётко слышал я -
Коля, жми, а я накрою,
Ваня, бей, а я прикрою,
Русский ас Иван подбил меня...
fraps 09 апреля 2018 | 20:07
Ну вот... видимо настало время и евреям кое что
популярно, спокойно и доходчиво объяснить.
Более чем достаточно будет официально предупредить
евреев точно также как и пиндосов, которые после
предупреждения генштаба РФ сидят тише воды
ниже травы, изредка нервно повизгивая, словно им
на яйца наступили .
alekstin_usm 09 апреля 2018 | 20:07
Да, грозен... :))) С маленькой КНДР разобраться бы ему. А то уже год одни только угрозы.
lincolnmkx 09 апреля 2018 | 20:08
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответе Соединенных Штатов на «гнусную» химическую атаку в Сирии в течение 24-48 часов.
Президент выступил в Белом доме и впервые лично осудил (ранее он сделал это в твиттере) химическую атаку армии Асада в Восточной Гуте, унесшей, согласно сообщениям, десятки человеческих жизней. «Это было чудовищно и ужасно. Это касается человечности, и этого нельзя допустить», — сказал Трамп.
Вопрос о том, кто несет за это ответственность и какие действия предпримут США, президент намерен обсудить сегодня с членами совета национальной безопасности.
«Мы примем решение быстро, возможно к концу этого дня, но мы не может позволить совершать подобные жестокости. На столе все опции, — сказал Трамп. — Русские ли это, Сирия или Иран, или все вместе — мы выясним и скоро узнаем ответ».
В коммюнике Белого дома говорится, что президент беседовал с французским коллегой Макроном, и две страны согласились «скоординировать сильный общий ответ».
В таком же духе высказалась премьер-министр Великобритании тереза Мэй. «Если окажется, что это они (Асад и его армия — ред.), режим Асада и его защитники, включая Россию, должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнула Мэй.
putin_itogy 09 апреля 2018 | 20:10
Быть добру!
Вали его, Трампушка!
stebinmaku 09 апреля 2018 | 20:13
За нас платили и будут платить все, за всё и всегда. Аминь.
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 20:14
Как там с "кривизной Земли"?