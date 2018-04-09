Соединенные Штаты не оставят без последствий применение химоружия в Сирии

За это заплатят все, причастные к химатаке в сирийском городе Дума. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Трамп при этом не исключил силового ответа против Сирии. Решение, по его словам, будет принято в ближайшие двое суток.

Через два часа ситуацию в Сирии в связи с применением там химоружия рассмотрит Совет безопасности ООН.