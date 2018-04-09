Встреча президента США с лидером Северной Кореи состоится в мае – начале июня

На этот временной период указал сам американский лидер Дональд Трамп. Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает контакт с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что такие секретные переговоры ведутся по линии ЦРУ, но официально это подтверждено не было. На днях источники в Белом доме сообщали, что лидер КНРД Ким Чен Ын согласен на переговоры с Трампом по безъядерному статусу Корейского полуострова.