Торги на московской бирже завершились падением ее индекса более чем на 8,3%
Торги на московской бирже завершились падением ее индекса более чем на 8,3%. Индекс РТС упал почти на 11,5%. Как сообщает РБК, российский фондовый рынок за день потерял 820 миллиардов рублей. Эксперты связывают падение, в первую очередь, с американскими санкциями, введенными 6-го апреля.
Комментарии20
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aroswen 09 апреля 2018 | 20:04
ура!!! санкции!! импортозамещение!!!
patrik05 09 апреля 2018 | 20:05
Эксперты связывают падение, в первую очередь, с американскими санкциями, введенными 6-го апреля...
Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!..
slonosl1 09 апреля 2018 | 20:12
patrik05, ну как вам наш Крым?)
pit_heap 09 апреля 2018 | 20:12
Фейсбук на прошлой недели потерял больше в связи со скандалом с "Кембридж аналитика",которые оказывается по-настоящему вмешивались в выборы в США.
navsegda 09 апреля 2018 | 20:12
patrik05: сам живи в окопе , люди хотят нормально жить
uhovostro 09 апреля 2018 | 20:14
navsegda: Он тоже хочет, просто у него работа такая. Служба-с...
vilingrad 09 апреля 2018 | 20:17
patrik05:
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым. ."
Все. Он окончательно рехнулся...Эх, патрик, ты так некогда веселил...
lager23 09 апреля 2018 | 20:05
«Экономика все-таки растет, и это очевидный факт, и приписок никаких нет. ВВП и промышленное производство выросли уже на 1,6%. Хорошую динамику демонстрируют автомобильная промышленность, химическая промышленность, фармацевтика. Рост сельского хозяйства сейчас под 3% по результатам года, будет рекордный за всю историю России урожай, 130,3 млрд тонн. Растет экспорт, он приобрел масштабный характер — наша страна занимает первое место в мире по экспорту зерновых», — указал глава государства.
По его словам, экономический рост в РФ основан на том, что были преодолены «два известных шока — резкое снижение цен на энергоносители (их экспорт дает основные доходы в бюджет), и второе — внешние ограничения, то есть санкции....
Спасибо Путену за это!
nikitin43 09 апреля 2018 | 20:13
lager23: как бы не пыхтел экономический блок правительства одним решением вована все их усилия перечёркнуты . когда амбиции определённо больного ублюдка определяют всю жизнь расеян это плохо для расеян.
uhovostro 09 апреля 2018 | 20:16
lager23: Ну, в общем, всех обогнали, всех перегнали и теперь уже не знаем, куда деньги девать...
oleg_andreevich 09 апреля 2018 | 20:07
Где этот "Самый Влиятельный Человек В Мире"??? Почему еще не застрелился?
pyccokokc 09 апреля 2018 | 20:14
oleg_andreevich: делает один из многих ходов очка - очкует, если попросту.
seryj_wolk 09 апреля 2018 | 20:14
oleg_andreevich: Всего за один день рфия очень сильно укрепилась в сторону ослабления и поднялась вниз. Хорошая новость. Очередной ВОСР все ближе и ближе!
piter_ug 09 апреля 2018 | 20:09
А может ну её нафиг, эту инаугурацию?!
Одеть лапти и пешком в Гаагу?
Рынок акций так рванет вверх - не остановишь.
pit_heap 09 апреля 2018 | 20:14
piter_ug: А что за паника? В декабре 2014 падение было сильнее, нефть на 20 долларов дешевле чем сейчас.Тогда рубль подешевел вдвое...Сейчас курс поднялся всего на полтора рубля и оппозиции уже праздник.
jetsam 09 апреля 2018 | 20:11
#Эксперты связывают падение, в первую очередь, с американскими санкциями#
а что, есть и вторая очередь причин??????
arye_11 09 апреля 2018 | 20:16
jetsam:
Есть и вторая очередь(точнее, она первая, а уже американские санкции вторые).
Это комплексная причина - "Дураки и Дороги"
Санкции приходят и уходят, а "Дураки и Дороги" на Руси вечны.
meteor1908 09 апреля 2018 | 20:13
Почему наличие ядерного оружия не помогает в борьбе с врагами, обрушивающими нашу экономику?
golfinder 09 апреля 2018 | 20:14
Что значит потерял 820 млрд.,может кто объяснит?
Вот у меня например дача за 1 млн. Завтра цена на дачу упадёт до 800 тыс., но я её не продаю ,а оставляю себе. Что я потерял? Мнимые 200 т.р.? Дача то у меня.
Если это так ,то эта биржа полный блеф.
tks 09 апреля 2018 | 20:17
Станция ДНО. Начало.