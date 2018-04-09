Торги на московской бирже завершились падением ее индекса более чем на 8,3%. Индекс РТС упал почти на 11,5%. Как сообщает РБК, российский фондовый рынок за день потерял 820 миллиардов рублей. Эксперты связывают падение, в первую очередь, с американскими санкциями, введенными 6-го апреля.